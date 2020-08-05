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Почему в Коми так много медведей и что с этим делать: мнения специалистов

Почему в Коми так много медведей и что с этим делать: мнения специалистов

05 августа 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com/ Почему в Коми так много медведей и что с этим делать: мнения специалистов
Короли леса стали реальной проблемой

Со всей республики поступают сообщения о необычайном обилии медведей, которые выбираются из леса. В некоторых случаях, медведи нападают на людей и животных. Портал PG11.ru выяснил причины этого.

Этим летом жители Коми все чаще стали встречаться с медведями:

Поэтому Минприроды решило выдать разрешения на отстрел бурых медведей.

Что об этом думают сыктывкарцы?

Мы спросили местных жителей о том, что они думают по поводу отстрела косолапых.

 

Большинство заявило, что с медведями можно справится без их убийства. Так ли это на самом деле?

Почему медведи выходят из лесов?

Министерство природы сообщает, что такая проблема возникает не в первый раз. Часто причиной выхода медведей из лесов являются природно-климатические факторы и большое количество свалок с пищевыми отходами.

Министерство заявило, что чаще всего медведи выходят из леса из-за увеличения количества безнадзорных домашних животных. Это легкодоступный корм для этих хищников. 

Можно ли обойтись без отстрела?

В минприроды отметили, что медведь - это дикий хищник, который представляет реальную угрозу для человека и домашних животных.

Отстрел - крайняя мера и осуществляется только в случае, когда принимаемые усилия для предотвращения появления медведей в населенных пунктах не приносят желаемого результата. Применение усыпляющих веществ и перемещение медведя в глуь леса, даже на далекие расстояния, не всегда явлется эффективной мерой, так как обладая отличной способностью ориентации в пространстве, он без труда вернется на место легкой наживы, - сообщают специалисты министерства. 

Охотник Максим Аляпкин согласен с тем, что без убийства медведей обойтись нельзя. Однако мужчина заявляет, что не стоит путать охоту и отстрел:

vk.com/ Максим Аляпкин

Каждый случай отстрела нужно разбирать отдельно и принимать взвешенное решение. Медведь несет реальную угрозу скоту и жизни человека. У этих хищников сильный характер. Люди сами виноваты в том, что они выходят из леса. Отвадить косолапого без отстрела практически невозможно, - сообщает охотник. 

Что думают об этом зоозащитники?

Экоактивист Нина Ананина отмечает, что популяция медведей сокращается. По ее словам, это позволяет сократить квоту на острел. Однако также девушка отмечает, что уничтожение естественной среды обитания медведей привели к тому, что животные стали чаще выходить к населенным пунктам.

vk.com/ Нина Ананина

Медведей привлекают свалки и контейнеры с бытовыми отходами - это доступный источник пищи. И это уже является угрозой для жизни и здоровья людей. Мы все помним трагедию в Удорском районе, где волк средь бела дня загрыз девочку. И вот в этом случае, лучше предотвратить беду. Сейчас единомоментно восстановить леса, ликвидировать свалки не представляется возможным, и отстрел медведей, особенно там, где они выходят к людям - необходимая мера защиты, - сообщает экоактивист.

Что нужно, чтобы получить лицензию на отстрел?

Как отмечают в министерстве природы, охота осуществляется только на основании разрешения. Его можно получить следующим образом:

  • представить заявление лично в управление министерства природы, а также специалистам управления в районах.
  • подавать заявление на портале Госуслуг. В случае подачи заявления на получение разрешения таким образом, вы получите скидку 30% на государственную пошлину.
  • отправить заявление почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении, с описью вложения) или курьерской службой по адресу министерства природы. 
  • также можно заполнить заявление лично в любом многофункциональном центре «Мои документы».

Госпошлина и лицензия на добычу бурого медведя стоит 6650 рублей.

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Животные

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