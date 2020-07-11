В Коми медведи терроризируют кладбища

От жителей поселков Чернореченский и Тракт поступают многочисленные жалобы на диких животных, которые выходят из леса. Об этом сообщают "Княжпогостские вести" со ссылкой на старшего участкового уполномоченного ОМВД Владимира Салинского.

На кладбище Тракта сразу после Троицы были замечены медведи. Косолапые съели кушанья, оставленные родственниками умерших, разнесли надгробье и повредили ограду. Местный житель также сообщает, что видел в центре поселка медведя. Также от жителей района поступают обращения о том, что на их собак нападают дикие волки.

Причина, по которой звери выходят из леса остается непонятной. Пока что компетентные органы не приняли мер по диких зверей, а Минприроды не выдал лицензию на отстрел животных охотоведам. Участковый Княжпогостского районе предупреждает жителей Тракта, Чернореченского и Синдора.соблюдать осторожность, не выходить в лес, пока вопрос с дикими зверями не решится. Н

В прошлом году в Синдор тоже заходили медведи. Тогда администрация поселка среагировала оперативно и прогнала животных обратно в лес.

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