В Коми к дачникам на участок пожаловал крупный медведь (видео)

На ухтинские дачи проник огромный медведь, пишет «Комиинформ». Зверь даже попал в объектив камеры, а видео с нее опубликовали в Сети.

Как сообщают ухтинцы, накануне камера уличного наблюдения, установленная на одном из дачных участков в Яреге, засняла лесного гостя. Косолапый пришел со стороны леса и пробрался на грядки, на которых только появились ростки будущего урожая.

Полакомиться медведю было нечем, и он просто прошелся по участку вдоль грядок, а затем пропал из виду. Как говорят ухтинцы, в прошлом году медведей часто замечали на ярегских дачах, где они ворошили клубнику.

- Медведи гуляют, людям рекомендовано оставаться дома, видимо, так безопаснее для нас, - пишет Марина Глазкова.

- Не устраивали бы помоек где попало, медведи бы не искали еду около домов, - заявляют в соцсети горожане.

Напомним, недавно в Ухте произошла еще одна встреча медведя и человека. На этот раз зверя сняли на камеру, когда он вышел на дорогу между городом и поселком Водный. Автор опубликовал ролик в паблике телеканала «День».

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