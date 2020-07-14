Как у себя дома: по дачным участкам жителей Коми разгуливает медведь (фото)

Печорские дачники сообщили о медведе, который приходил в СОТ «Энергия» , появлялся в леспромхозе и приходил на личное подсобное хозяйство местных жителей, пишет «Комиинформ».

Как поясняют местные жители, на участках косолапый ведет себя свободно, уже не боится громких звуков и людей. Дачники, посчитав такое соседство опасным, сообщили об этом в МЧС и полицию:

- Дачный сезон в разгаре. Начался грибной сезон. СОТ «Энергия» находится рядом с микрорайоном Энергетик, Мехколонной и поселке Восточный. Ждем трагедии? - задают вопрос печорцы. - Люди сидят в домах, на улицу опасно выходить.

Как поясняют дачники, ранее медведей пытались отогнать в лес сотрудники МЧС, но косолапые все равно возвращаются к лыжной базе и бывшей мебельной фабрике. «Комиинформ» передал информацию в Минприроды Коми. Сегодня территорию леспромхоза и СОТ «Энергия» обследуют охотоведы. До конца дня будет принято решение о дальнейших действиях.