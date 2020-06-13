Прямо под Сыктывкаром заметили медведя (видео)

В районе Сыктывкара горожанам снова удалось запечатлеть медведя. В этот раз косолапый застенчиво выглядывал из-за кустов в районе Краснозатонского кладбища.

Очевидец рассказал, что медведя в этом районе видит впервые.

Напомним, недавно в Ухте произошла еще одна встреча медведя и человека. На этот раз зверя сняли на камеру, когда он вышел на дорогу между городом и поселком Водный. Автор опубликовал ролик в паблике телеканала «День».

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