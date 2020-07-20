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В Коми медведь заявился в гости к жителям поселка (фото)

В Коми медведь заявился в гости к жителям поселка (фото)

20 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
@dosiakaramazova
Пока дальнейшая судьба косолапого гостя остается туманной

На днях в поселке Каджером заметили косолапого. Зверь пожаловал к жителям села и проник прямо на участок. К счастью, все обошлось лишь «фотосессией» для бурого. Фото опубликовали в Сети.

На снимках видно, что мишка спокойно разгуливает по участку частного дома и с интересом разглядывает его обитателей. Тем не менее, такое соседство весьма опасно, поэтому остается ждать ответа от ответственного ведомства. Пока дальнейшая судьба косолапого гостя остается туманной.А вот 14 июля в селе Маджа такой визит закончился трагедией. Животное стащило с цепи собаку, после чего от четвероногого друга остались только обезображенные части.

Напомним также, не так давно еще один медведь появился в Печоре. На участках косолапый ведет себя свободно, уже не боится громких звуков и людей. Дачники, посчитав такое соседство опасным, сообщили об этом в МЧС и полицию.

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