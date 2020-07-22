За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми

С 1 июля в Коми поднялись цены на тарифы ЖКХ. Повышение составило 4 процента. Но за что мы платим такие деньги? Что вообще включают в себя тарифы ЖКХ? И насколько цены в Коми обоснованы? PG11.ru разобрался в этом вопросе.

Что такое услуги ЖКХ?

В коммунальные услуги входит передача коммунальных ресурсов потребителям в жилых и нежилых помещениях, в том числе на земельных участках. В коммунальные услуги входят:

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение (отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети)

электроснабжение

газоснабжение

отопление

твёрдые коммунальные отходы.

Из чего состоит цена на услуги ЖКХ?

Как сообщили в МинЖКХ Коми, в тариф включаются следующие затраты:

расходы на покупку сырья и материалов, ремонт основных средств, оплата труда, оплата работ и услуг

расходы на топливо и прочие энергоресурсы, электроэнергию, холодную воду, теплоносители

расходы на капитальные вложения в соответствии с инвестиционными программами

расчетная предпринимательская прибыль — 5%

прочие расходы в соответствии с законодательством

Размер платы зависит от объема коммунальных услуг, которые вы потребили. Это высчитывается по показателям приборов учета — счетчикам, если их нет, то по нормативу. Если услуги поставлялись с перебоями, размер платы пересчитывается в сторону потребителя.

Какие сейчас тарифы?

В Сыктывкаре с 1 июля тарифы установили следующие тарифы:

Водоснабжение — 46,79 рублей за кубометр («Водоканал»). Было — 44,99 рублей.

Электроэнергия:

одноставочный тариф — 4,9 рублей за кВт/час (было 4,72)

дифференцированный тариф: днем — 5,64 рубля за кВт/час, ночью — 2,94 рубля за кВт/час

Отопление — 1852,31 рублей за Гкал (было 1781,06 рубля)

Вывоз мусора — 788,6 рублей за кубометр

Газ — 5435,52 рубля за тысячу кубометров

А что в других регионах?

В соседней Кировской области тарифы на теплоснабжение и вывоз мусора цены схожие с Коми (1920,14 рублей и 745 рублей соответственно). А вот холодная вода стоит почти в два раза дешевле — 29,12 рублей за кубометр (и это самой дорогой тариф).

У еще одного соседа Коми - Архангельской области - цены на тарифы за ЖКХ тоже схожи с республиканскими. Тепловая энергия стоит 1836,86 рублей, холодная вода - 40,34 рубля, электроэнергия - 5,10 рублей за кВт в час (при одноставочном тарифе).

Обоснованы ли такие цены?

Депутат Госсовета Коми Сергей Артеев считает цены на тарифы ЖКХ в Коми необоснованными. Чиновник утверждает, что население попросту не в состоянии оплачивать услуги в таком размере. Также он отметил, что по линии ЖКХ в республике наблюдаются проблемы:

- В республике профильные министерства не заинтересованы и ничего не делают для развития теплоэнергетики. Нет программы по снижению цен или хотя бы их стабилизации. В этом случае речь должна идти о других видах топлива для котельных (например, отходов лесопиления) для тех людей, кто готов пользоваться центральным отоплением. Также речь может идти о субсидиях населению для покупки котлов, для пеллетов и брикетов. Люди сами решат, что для них выгоднее. Регион ежегодно тратит более 3 миллиардов рублей на выпадающие доходы КТК. А это, извините, и льготы, и меры поддержки населения и бизнеса. Поэтому республике проблему придется решать кардинально, инвестируя в эту отрасль для повышения стабильности и безопасности поставки ресурса и для «обуздания» аппетитов энергетиков, - считает Сергей Артеев.

А что думают люди?

С мнением депутата согласны и обычные горожане. Как показал опрос в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости», почти половина из тех, кто проголосовал, считают, что тарифы на ЖКХ нужно снизить. Еще треть и вовсе уверена, что все коммунальные услуги должны быть бесплатными для населения.

Что делать, если выставляют совсем огромные счета?

Как рассказал сыктывкарский юрист Илья Раковский, у управляющих компания нет права самостоятельно изменять тарифные ставки. Чтобы обосновать свои требования по повышению ставок, руководство УК должно документально подтвердить увеличение своих расходов на ремонт или содержание всего хозяйства дома. И только после утверждения жильцами новых тарифов те могут появиться в платежных квитанциях.

- Без этой процедуры за подобные деяния предусматривается административная ответственность за превышение своих полномочий УК многоквартирного дома, а у собственников появляется право на обращение в судебный орган за защитой своих материальных интересов, - рассказывает Илья Раковский.

Юрист отметил, что при заключении договора с УК собственники должны предусмотреть пункт о незамедлительном предоставлении всей отчетности инициативной группе по первому же требованию. Только так можно провести проверку того, куда управляющая компания тратила деньги.

Также граждан защищает и Жилищный кодекс. При выявлении неправомерно завышенного тарифа за услуги ЖКХ управляющей компании выписывают штрафы в размере до 50% от суммы завышений. Средства перечислются в пользу плательщика услуг на его личный счет для зачета последующих платежей.

Куда обращаться, если завышены коммунальные платежи?

Как отмечает юрист, к обязанностям собственников и нанимателей помещений относится своевременная оплата за коммунальные и жилищные услуги. А УК обязана их качественно предоставлять и правильно рассчитывать. Обычно все расчеты производит сама компания. Но информация может передаваться в единый расчетный центр, на балансе которого находится несколько многоквартирных домов. Если в платежной квитанции за последний месяц выставлены завышенные счета, то куда обращаться?

Управляющая компания

На УК лежит все бремя ответственности за правильностью начислений всех платежей, поскольку в ее документах хранится вся необходимая информация об услугах и тарифах. При обнаружении неточностей в расчетах следует придерживаться такого порядка действий:

1) получить сведения о размерах ставок на запрашиваемый период

2) проверить показания приборов учета и сравнить их с расчетными

3) обратиться в бухгалтерский отдел с заявлением о проверке полученных сведений

4) в случае получения отказа в проведении перерасчетов, следует обращаться в контролирующие органы с жалобой на УК.

Контрольно-надзорные органы

В случае получения категорического отказа УК от перерасчетов по оплате, следует обращаться в органы надзора.

1) Роспотребсоюз – подаются жалобы о некачественных коммунальных или жилищных услугах.

2) Жилищная инспекция – обращения при выявлении грубых нарушений в проведенных расчетах по платежам.

3) Прокуратура – надзорный орган по соблюдению действующего законодательства, в ее обязанности входит выявление нарушений закона и составление представления в судебный орган.

4) Суд – орган, позволяющий обжаловать вынесенные неправомерные постановления и распоряжения всех уровней власти, в том числе и действия УК.

А как вы считаете, обоснованные ли цены на услуги ЖКХ в Коми? Как это можно исправить? Пишите в комментариях!

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