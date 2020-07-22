Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми

За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми

22 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива PG11.ru / Разбор полетов: из чего состоят тарифы ЖКХ и за что мы платим деньги
Подробный материал с ответами на основные вопросы

С 1 июля в Коми поднялись цены на тарифы ЖКХ. Повышение составило 4 процента. Но за что мы платим такие деньги? Что вообще включают в себя тарифы ЖКХ? И насколько цены в Коми обоснованы? PG11.ru разобрался в этом вопросе.

Что такое услуги ЖКХ?

В коммунальные услуги входит передача коммунальных ресурсов потребителям в жилых и нежилых помещениях, в том числе на земельных участках. В коммунальные услуги входят:

  • холодное водоснабжение
  • горячее водоснабжение
  • водоотведение (отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети)
  • электроснабжение
  • газоснабжение
  • отопление
  • твёрдые коммунальные отходы.

Из чего состоит цена на услуги ЖКХ?

Как сообщили в МинЖКХ Коми, в тариф включаются следующие затраты:

  • расходы на покупку сырья и материалов, ремонт основных средств, оплата труда, оплата работ и услуг
  • расходы на топливо и прочие энергоресурсы, электроэнергию, холодную воду, теплоносители
  • расходы на капитальные вложения в соответствии с инвестиционными программами
  • расчетная предпринимательская прибыль — 5%
  • прочие расходы в соответствии с законодательством

Размер платы зависит от объема коммунальных услуг, которые вы потребили. Это высчитывается по показателям приборов учета — счетчикам, если их нет, то по нормативу. Если услуги поставлялись с перебоями, размер платы пересчитывается в сторону потребителя.

Какие сейчас тарифы?

В Сыктывкаре с 1 июля тарифы установили следующие тарифы:

Водоснабжение — 46,79 рублей за кубометр («Водоканал»). Было — 44,99 рублей.
Электроэнергия:

  • одноставочный тариф — 4,9 рублей за кВт/час (было 4,72)
  • дифференцированный тариф: днем — 5,64 рубля за кВт/час, ночью — 2,94 рубля за кВт/час

Отопление — 1852,31 рублей за Гкал (было 1781,06 рубля)
Вывоз мусора — 788,6 рублей за кубометр
Газ — 5435,52 рубля за тысячу кубометров

А что в других регионах?

В соседней Кировской области тарифы на теплоснабжение и вывоз мусора цены схожие с Коми (1920,14 рублей и 745 рублей соответственно). А вот холодная вода стоит почти в два раза дешевле — 29,12 рублей за кубометр (и это самой дорогой тариф).

У еще одного соседа Коми - Архангельской области - цены на тарифы за ЖКХ тоже схожи с республиканскими. Тепловая энергия стоит 1836,86 рублей, холодная вода - 40,34 рубля, электроэнергия - 5,10 рублей за кВт в час (при одноставочном тарифе).

Обоснованы ли такие цены?

Депутат Госсовета Коми Сергей Артеев считает цены на тарифы ЖКХ в Коми необоснованными. Чиновник утверждает, что население попросту не в состоянии оплачивать услуги в таком размере. Также он отметил, что по линии ЖКХ в республике наблюдаются проблемы:

- В республике профильные министерства не заинтересованы и ничего не делают для развития теплоэнергетики. Нет программы по снижению цен или хотя бы их стабилизации. В этом случае речь должна идти о других видах топлива для котельных (например, отходов лесопиления) для тех людей, кто готов пользоваться центральным отоплением. Также речь может идти о субсидиях населению для покупки котлов, для пеллетов и брикетов. Люди сами решат, что для них выгоднее. Регион ежегодно тратит более 3 миллиардов рублей на выпадающие доходы КТК. А это, извините, и льготы, и меры поддержки населения и бизнеса. Поэтому республике проблему придется решать кардинально, инвестируя в эту отрасль для повышения стабильности и безопасности поставки ресурса и для «обуздания» аппетитов энергетиков, - считает Сергей Артеев.

А что думают люди?

С мнением депутата согласны и обычные горожане. Как показал опрос в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости», почти половина из тех, кто проголосовал, считают, что тарифы на ЖКХ нужно снизить. Еще треть и вовсе уверена, что все коммунальные услуги должны быть бесплатными для населения.

 

 

Что делать, если выставляют совсем огромные счета?

Как рассказал сыктывкарский юрист Илья Раковский, у управляющих компания нет права самостоятельно изменять тарифные ставки. Чтобы обосновать свои требования по повышению ставок, руководство УК должно документально подтвердить увеличение своих расходов на ремонт или содержание всего хозяйства дома. И только после утверждения жильцами новых тарифов те могут появиться в платежных квитанциях.

- Без этой процедуры за подобные деяния предусматривается административная ответственность за превышение своих полномочий УК многоквартирного дома, а у собственников появляется право на обращение в судебный орган за защитой своих материальных интересов, - рассказывает Илья Раковский.

Юрист отметил, что при заключении договора с УК собственники должны предусмотреть пункт о незамедлительном предоставлении всей отчетности инициативной группе по первому же требованию. Только так можно провести проверку того, куда управляющая компания тратила деньги.

Также граждан защищает и Жилищный кодекс. При выявлении неправомерно завышенного тарифа за услуги ЖКХ управляющей компании выписывают штрафы в размере до 50% от суммы завышений. Средства перечислются в пользу плательщика услуг на его личный счет для зачета последующих платежей.

Куда обращаться, если завышены коммунальные платежи?

Как отмечает юрист, к обязанностям собственников и нанимателей помещений относится своевременная оплата за коммунальные и жилищные услуги. А УК обязана их качественно предоставлять и правильно рассчитывать. Обычно все расчеты производит сама компания. Но информация может передаваться в единый расчетный центр, на балансе которого находится несколько многоквартирных домов. Если в платежной квитанции за последний месяц выставлены завышенные счета, то куда обращаться?

Управляющая компания

На УК лежит все бремя ответственности за правильностью начислений всех платежей, поскольку в ее документах хранится вся необходимая информация об услугах и тарифах. При обнаружении неточностей в расчетах следует придерживаться такого порядка действий:

1) получить сведения о размерах ставок на запрашиваемый период
2) проверить показания приборов учета и сравнить их с расчетными
3) обратиться в бухгалтерский отдел с заявлением о проверке полученных сведений
4) в случае получения отказа в проведении перерасчетов, следует обращаться в контролирующие органы с жалобой на УК.

Контрольно-надзорные органы

В случае получения категорического отказа УК от перерасчетов по оплате, следует обращаться в органы надзора.

1) Роспотребсоюз – подаются жалобы о некачественных коммунальных или жилищных услугах.
2) Жилищная инспекция – обращения при выявлении грубых нарушений в проведенных расчетах по платежам.
3) Прокуратура – надзорный орган по соблюдению действующего законодательства, в ее обязанности входит выявление нарушений закона и составление представления в судебный орган.
4) Суд – орган, позволяющий обжаловать вынесенные неправомерные постановления и распоряжения всех уровней власти, в том числе и действия УК.

А как вы считаете, обоснованные ли цены на услуги ЖКХ в Коми? Как это можно исправить? Пишите в комментариях!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги ЖКХ Закон Мнение специалиста

Читайте также: В России вырастут цены на газ

Комментарии 3

час назад Недовольный
Да эти жкхшники уже вообще зажрались! Нам поставляют то, что принадлежит НАРОДУ - недра земли! Давно пора уже все это сделать бесплатным.
Ответить
час назад киса
Вот уж с чем бесполезно бороться, так с этими нахлебниками. Скоро реально за воздух будем платить.
Ответить
час назад Шакшука
Да, очень классно платить такие огромные суммы за ЖКХ, когда у тебя даже на покушать денег нет
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми ожидаются сильные грозы с ливнями и градом Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
За что мы платим деньги: все о тарифах ЖКХ в Коми Читать
вчера
Сыктывкарец рассказал, что сейчас происходит в Белоруссии Читать
18 июля
Природа, красота и улыбки: 8 фото сыктывкарок из Instagram Читать
Посмотреть все
20 июля «Т Плюс» обеспечил техническую возможность для подачи тепловой энергии на Республиканский стадион в Сыктывкаре
17 июля В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Названы российские города, из которых разрешат международные перелеты
18 июля
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России
18 июля
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса
14 июля
В ПФР рассказали о надбавках к пенсии за «советский стаж»
05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru