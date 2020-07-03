Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Как справиться с необходимостью жить с родителями: советы психолога из Сыктывкара

Как справиться с необходимостью жить с родителями: советы психолога из Сыктывкара

03 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pikabu.ru / Как справиться с необходимостью жить с родителями: советы психолога из Сыктывкара
Конфликты в такой ситуации - это нормально

Довольно часто выходит так, что молодые люди уже вполне готовы вступить во взрослую жизнь, но вынуждены жить с родителями. На этой почве возникают конфликты, ссоры и семейные отношения стремительно портятся. Психолог Ольга Зезегова рассказала порталу PG11.ru, почему взрослые люди живут с родителями и как избежать конфликтов с ними.

По мнению специалиста, совместное проживание с родителями - своими или партнера - чаще всего является действием необходимым, нежели желанным. Наиболее вескими причинами такого решения психолог называет недостаток финансов, отсутствие стабильного места работы, забота о маме/папе/бабушке, кредиты и честное удобство.

 

 

 

 

 

- Проживание в доме родителей может быть на разных условиях, в каждой семье они индивидуальны. Кто-то находится на иждивении, а собственные деньги тратит в свое удовольствие, либо откладывает на будущее, кто-то платит пополам или полностью как аренду  и еще множество разных вариантов. Но как ни старайся найти причину – она все равно является оправданием. Истинные причины могут быть неочевидны. 

Самая распространенная причина совместного проживания с родителями, по мнению психолога, это незавершенная сепарация.

- Физиологическая пуповина между матерью и ребенком была отрезана, а психологическая - нет. По психологическим нормам человек становится взрослым и готовым сепарироваться тогда, когда перестает быть зависимым от родителя физически, эмоционально и функционально.

В разном возрасте человек имеет разный уровень зависимости от родителей:

- В младенчестве существует прямая физическая зависимость, без маминой заботы наступит смерть. Дошкольник становится более самостоятельным, и уже может сам ходить, принимать пищу, находить себе развлечения. Младший школьник способен приготовить себе еду, пусть и минимально, а также познает и пробует себя в различных социальных ролях. Подросток полностью физически самостоятелен, имеет свои собственные жизненные ориентиры и принципы, но всё еще зависит от родителей материально, хотя даже здесь бывают исключения. Таким образом, взрослым человек становится не в 18, и не в 30 лет, а тогда когда он способен самостоятельно строить свою жизнь и получать от этого удовольствие. Взрослый человек ответственен сам за себя и знает, что все свои успехи и неудачи дело только его рук и его труда.

Следующей причиной психологического плана Ольга назвает желание всегда быть молодым и не стареть, а если ещё углубиться, то и, возможно, страх смерти.

- Многие молодые люди в нынешнем обществе одеваются в подростковом стиле, говорят на их сленге, общаются с людьми младше себя. Из-за такого поведения в собственных глазах человеку всегда 17 лет и еще много времени впереди.

Еще одной причиной того, что взрослый человек остается жить с родителями, может быть желание чувствовать себя нужным:

- Этот пункт двусторонний. С одной стороны, в воспитании родители иногда могут допускать ошибки, и одной из них является формирование у ребенка чувства незначительности. И в таком случае в жизнь вписывается, например, немощный родственник, о котором этот самый ребенок заботится и ухаживает и становится очень нужным, без него члены семьи пропадут. Важно отметить, что забота может быть как прямой (физическая помощь), так и финансовой, когда родственники не в состоянии платить за себя. С другой стороны, это может быть психологическая поддержка и подспорье для родителя. Когда взрослый человек проживает в родительском доме, то для родителя он автоматически остается ребенком. А как говорилось выше, ребенок нуждается в родителе в той или иной степени. Это может быть отец-алкоголик, за которым нужно постоянно следить, или мать-одиночка, которая родила «для себя». Это созависимые отношения, где родители боятся остаться брошенными, и осознанно, либо бессознательно,  удерживают детей, манипулируя и создавая эмоционально насыщенные драматические отношения. То есть, с этой позиции, родитель чувствует себя нужным и полезным, перекрывая тем самым свои страхи. А взрослый гражданин подчиняется правилам, так как «чей дом, того и тапки», вместо установления своих собственных. 

Этот пункт, как отмечает психолог, также сопровождается чувством вины, тревоги со стороны ребенка.

- У человека в голове крутится мысль: «Если я уйду, то брошу свою семью, случится что-то ужасное, а виноват в этом буду я, значит, стану плохим человеком». Такие мысли и чувства очень сильны и требуют адекватной объективной переоценки. 

Также уже взрослые дети, по мнению специалиста, могут бояться отделиться от семьи из-за незнания себя.  

- Бывает так, что ребенок всегда был прилежным и слушался родителей. А теперь, будучи взрослым, не знает, что он на самом деле сам хочет и любит. В этом случае человеку понятнее и спокойнее жить с родителями, ведь они всегда скажут, что нужно делать и зачем, а значит и жить отдельно нет необходимости.

Ольга пояснила, что все перечисленное касается глубинных психологических причин совместного проживания взрослых детей с родителями. Но что делать, если люди создали отношения и один из партнеров переезжает к другому и его родителям?

- Вообще, по законам природы отдельной семье следует проживать отдельно. Это понятно и нормально. Иначе происходит подмена понятий о совместном быте и взаимоотношениях в паре. Вместо новой семьи, происходит пополнение уже имеющейся и партнер, который вступает в эту семью из роли взрослого, возвращается в роль ребенка, который должен следовать чужим законам и порядкам, что естественным образом вызывает внутренний конфликт и недовольство. Есть и такой вариант, когда человек от своих родителей переезжает к родителям своей половинки, в этом случае речь идет скорее о незрелом психологически человеке, то есть он не меняет роль ребенка на взрослого. Правда, в этом случае и конфликтов, скорее всего, будет меньше, либо не будет совсем, потому что все привычно.

Психолог рассказала, как быть, как строить жизнь, если конфликты все-таки есть:

- Во-первых, конфликты в такой ситуации - нормальное явление, так как речь идет о столкновении ролей, привычек и темпераментов. Следует как можно быстрее установить общие правила с родителями, четко проговаривая все детали и следуя им. Важно, чтобы партнер, с чьими родителями проживает пара, также следовал новому установленному укладу, это поможет сохранять взаимопонимание, а также даст чувство безопасности своей половине. Во-вторых, нужно помнить о том, что если существуют конфликты и недовольства, то они никуда не исчезнут, несмотря на компромиссы. И когда, ситуация не меняется, а напряжение копится, то в первую очередь разрушаются отношения молодой семьи. 

Ольга уверена, что если люди собираются проживать отдельно от родителей, то это должно стать четко поставленной целью для обоих:

- Пара должна проанализировать, что уже для этого есть, действительно ли каждый этого хочет. Ведь если одному из семьи и так хорошо, то он не станет прикладывать максимум усилий и процесс может затянуться на десятки лет. Желательно установить дату, когда точно семья должна достичь цели. Составить конкретный план, как съехаться, что для этого нужно сделать, какие обязательства у каждого из партнеров при этом будут. В таком случае молодую семью будет ждать успех, а отношения станут гораздо крепче.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы сталкивались с такой проблемой? Как вы решили ее? Поделитесь своим опытом в комментариях.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Психология

Читайте также: Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми уже открыты участки для финального дня голосования по Конституции Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В некоторых автобусах в Сыктывкаре не принимают электронные проездные: в чем причина Читать
01 июля
В Коми начинается прием в детские лагеря Читать
01 июля
Владимир Уйба опроверг слухи о строительстве мусороперерабатывающего завода в Сыктывдинском районе Коми Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
Загрузка...

Новости России и мира

01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
30 июня
Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам
21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru