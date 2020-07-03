Как справиться с необходимостью жить с родителями: советы психолога из Сыктывкара

Довольно часто выходит так, что молодые люди уже вполне готовы вступить во взрослую жизнь, но вынуждены жить с родителями. На этой почве возникают конфликты, ссоры и семейные отношения стремительно портятся. Психолог Ольга Зезегова рассказала порталу PG11.ru, почему взрослые люди живут с родителями и как избежать конфликтов с ними.

По мнению специалиста, совместное проживание с родителями - своими или партнера - чаще всего является действием необходимым, нежели желанным. Наиболее вескими причинами такого решения психолог называет недостаток финансов, отсутствие стабильного места работы, забота о маме/папе/бабушке, кредиты и честное удобство.

- Проживание в доме родителей может быть на разных условиях, в каждой семье они индивидуальны. Кто-то находится на иждивении, а собственные деньги тратит в свое удовольствие, либо откладывает на будущее, кто-то платит пополам или полностью как аренду и еще множество разных вариантов. Но как ни старайся найти причину – она все равно является оправданием. Истинные причины могут быть неочевидны.

Самая распространенная причина совместного проживания с родителями, по мнению психолога, это незавершенная сепарация.

- Физиологическая пуповина между матерью и ребенком была отрезана, а психологическая - нет. По психологическим нормам человек становится взрослым и готовым сепарироваться тогда, когда перестает быть зависимым от родителя физически, эмоционально и функционально.

В разном возрасте человек имеет разный уровень зависимости от родителей:

- В младенчестве существует прямая физическая зависимость, без маминой заботы наступит смерть. Дошкольник становится более самостоятельным, и уже может сам ходить, принимать пищу, находить себе развлечения. Младший школьник способен приготовить себе еду, пусть и минимально, а также познает и пробует себя в различных социальных ролях. Подросток полностью физически самостоятелен, имеет свои собственные жизненные ориентиры и принципы, но всё еще зависит от родителей материально, хотя даже здесь бывают исключения. Таким образом, взрослым человек становится не в 18, и не в 30 лет, а тогда когда он способен самостоятельно строить свою жизнь и получать от этого удовольствие. Взрослый человек ответственен сам за себя и знает, что все свои успехи и неудачи дело только его рук и его труда.

Следующей причиной психологического плана Ольга назвает желание всегда быть молодым и не стареть, а если ещё углубиться, то и, возможно, страх смерти.

- Многие молодые люди в нынешнем обществе одеваются в подростковом стиле, говорят на их сленге, общаются с людьми младше себя. Из-за такого поведения в собственных глазах человеку всегда 17 лет и еще много времени впереди.

Еще одной причиной того, что взрослый человек остается жить с родителями, может быть желание чувствовать себя нужным:

- Этот пункт двусторонний. С одной стороны, в воспитании родители иногда могут допускать ошибки, и одной из них является формирование у ребенка чувства незначительности. И в таком случае в жизнь вписывается, например, немощный родственник, о котором этот самый ребенок заботится и ухаживает и становится очень нужным, без него члены семьи пропадут. Важно отметить, что забота может быть как прямой (физическая помощь), так и финансовой, когда родственники не в состоянии платить за себя. С другой стороны, это может быть психологическая поддержка и подспорье для родителя. Когда взрослый человек проживает в родительском доме, то для родителя он автоматически остается ребенком. А как говорилось выше, ребенок нуждается в родителе в той или иной степени. Это может быть отец-алкоголик, за которым нужно постоянно следить, или мать-одиночка, которая родила «для себя». Это созависимые отношения, где родители боятся остаться брошенными, и осознанно, либо бессознательно, удерживают детей, манипулируя и создавая эмоционально насыщенные драматические отношения. То есть, с этой позиции, родитель чувствует себя нужным и полезным, перекрывая тем самым свои страхи. А взрослый гражданин подчиняется правилам, так как «чей дом, того и тапки», вместо установления своих собственных.

Этот пункт, как отмечает психолог, также сопровождается чувством вины, тревоги со стороны ребенка.

- У человека в голове крутится мысль: «Если я уйду, то брошу свою семью, случится что-то ужасное, а виноват в этом буду я, значит, стану плохим человеком». Такие мысли и чувства очень сильны и требуют адекватной объективной переоценки.

Также уже взрослые дети, по мнению специалиста, могут бояться отделиться от семьи из-за незнания себя.

- Бывает так, что ребенок всегда был прилежным и слушался родителей. А теперь, будучи взрослым, не знает, что он на самом деле сам хочет и любит. В этом случае человеку понятнее и спокойнее жить с родителями, ведь они всегда скажут, что нужно делать и зачем, а значит и жить отдельно нет необходимости.

Ольга пояснила, что все перечисленное касается глубинных психологических причин совместного проживания взрослых детей с родителями. Но что делать, если люди создали отношения и один из партнеров переезжает к другому и его родителям?

- Вообще, по законам природы отдельной семье следует проживать отдельно. Это понятно и нормально. Иначе происходит подмена понятий о совместном быте и взаимоотношениях в паре. Вместо новой семьи, происходит пополнение уже имеющейся и партнер, который вступает в эту семью из роли взрослого, возвращается в роль ребенка, который должен следовать чужим законам и порядкам, что естественным образом вызывает внутренний конфликт и недовольство. Есть и такой вариант, когда человек от своих родителей переезжает к родителям своей половинки, в этом случае речь идет скорее о незрелом психологически человеке, то есть он не меняет роль ребенка на взрослого. Правда, в этом случае и конфликтов, скорее всего, будет меньше, либо не будет совсем, потому что все привычно.

Психолог рассказала, как быть, как строить жизнь, если конфликты все-таки есть:

- Во-первых, конфликты в такой ситуации - нормальное явление, так как речь идет о столкновении ролей, привычек и темпераментов. Следует как можно быстрее установить общие правила с родителями, четко проговаривая все детали и следуя им. Важно, чтобы партнер, с чьими родителями проживает пара, также следовал новому установленному укладу, это поможет сохранять взаимопонимание, а также даст чувство безопасности своей половине. Во-вторых, нужно помнить о том, что если существуют конфликты и недовольства, то они никуда не исчезнут, несмотря на компромиссы. И когда, ситуация не меняется, а напряжение копится, то в первую очередь разрушаются отношения молодой семьи.

Ольга уверена, что если люди собираются проживать отдельно от родителей, то это должно стать четко поставленной целью для обоих:

- Пара должна проанализировать, что уже для этого есть, действительно ли каждый этого хочет. Ведь если одному из семьи и так хорошо, то он не станет прикладывать максимум усилий и процесс может затянуться на десятки лет. Желательно установить дату, когда точно семья должна достичь цели. Составить конкретный план, как съехаться, что для этого нужно сделать, какие обязательства у каждого из партнеров при этом будут. В таком случае молодую семью будет ждать успех, а отношения станут гораздо крепче.

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