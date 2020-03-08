Фоторепортаж: сыктывкарки гоняли на авто и боролись за звание лучшего водителя

В Сыктывкаре в Международный женский день прошли традиционные соревнования «Автоледи 2020». Они проходят уже в тринадцатый раз. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии и подготовил фоторепортаж.

Мероприятие прошло 8 марта в 11.00 на парковке слева от торгово-развлекательного центра «Июнь». Зарегистрировалось для участия в состязаниях 21 представительница прекрасной половины человечества. Девушки проходили несложную полосу препятствий: несколько «змеек», параллельная парковка передним и задним ходом, и символичная «восьмерка».

Погода выдалась не совсем весенней, шел густой липкий снег, но девушки не унывали и с улыбкой готовились к стартам и завершали регистрацию. Одна из участниц Тамара Старцева поделилась, что впервые участвует в подобных соревнованиях:

- Я участвую в первый раз, на права сдавала в 2014 году. Если честно, очень страшно, - смеется девушка.

Еще одна участница Алена Ермошкина настроена куда более решительно. Автоледи уверена в своих силах и рассчитывает на победу:

- Участвую в первый раз. Лет пять уже планировала, но постоянно «профукивала» момент: то афишу не увижу, то в отъезде, то еще что-то. Вот, в этом году удалось попасть наконец. На права сдела 20 лет назад, но автомобиль купила лет 12 назад. Езжу хорошо, за весь свой стаж ни одной аварии, так что настроена сегодня на победу.

Наконец, все участницы зарегистрировались и получили свои номера: для этого у каждой автоледи должен был иметься технически исправный автомобиль категории «В» с ремнями безопасности и документы, предусмотренные ПДД РФ. Это водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации на транспортное средство и диагностическая карта о прохождении технического осмотра автомобиля. Перед началом заездов для девушек провели краткий инструктаж и показали, как именно нужно будет проехать полосу препятствий. Больше всего вопросов вызвала «восьмерка», поэтому главный судья Сергей Малыгин вместе в девушками прошел всю трассу еще раз, но уже пешком.

Каждая участница могла проехать трассу два раза, в зачет шел лучший результат. Если автоледи сбивала вешку, то получала 10 штрафных секунд. Каждый заезд состоял из шести упражнений: «змейка», параллельная парковка передом, снова змейка, «восьмерка», «змейка», параллельная парковка задним ходом и конечная кривая - «змейка». После первого заезда одна из участниц Светлана Жибалова поделилась своми ожиданиями касательно второго, финального заезда:

- Мой результат - 2 минуты 19 секунд. Это был мой первый заезд, так что я даже не могла предположить, сколько может выйти. Во втором заезде хочу уложиться в две минуты.

Кроме опытных водителей в соревнованиях участвовали и новички. К примеру, участница Анна Тарабукина получила водительские права всего месяц назад, но это не помешало ей показать достойный результат. В ее заездах не пострадала ни одна вешка и ни один конус.

Участница под номером 13 Марина Шовкиева тоже получила права совсем недавно, девушка за рулем только первый год. В первом заезде ее праворульный минивен задержался на «восьмерке»: вместо двух виражей девушка выполнила три, а потом и вовсе решила сойти с дистанции. Но во втором заезде и она показала неплохой результат.

Итоги заездов подвели сразу. Участницам Оксане Деминой и Ирине Козловой пришлось пройти по еще одному заезду: их результаты оказались одинаковыми. В итоге третье место завоевала Ирина Козлова. Что примечательно, ее номер участницы тоже 3.

Второе место заняла Вера Иванова, номер 14.

«Автоледи 2020» стала Анастасия Билашенко, которая выступала под номером 18.

Кроме заездов на время девушки по очереди сдавали ПДД. Диплом третьей степени за знание ПДД получила Марина Шовкиева. Она совершила всего одну ошибку и уложилась в 3 минуты 21 секунду.

Второе место заняла Анастасия Суворова. Девушка решила экзамен за 2 минуты 58 секунд и допустила также одну ошибку.

Первое место получила Вера Иванова, она справилась за 3 минуты 13 секунд и не допустила ни одной ошибки.

Ни одна из участниц не ушла без подарка. Спонсоры мероприятия вручили девушкам памятные призы и, конечно же, цветы.

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