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Сыктывкарцы составили полную карту мест, где видели волка

Сыктывкарцы составили полную карту мест, где видели волка

30 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Кристина Шоль / Скриншот из видео / Волк в Сыктывкаре
Официальных заявлений о звере пока не поступало

Жители столицы Коми организовали в Сети онлайн-карту, где отметили все места появления волка в городе. Об этом они рассказали порталу PG11.ru.

Всю минувшую неделю жителей столицы Коми пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно.

Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре. Сейчас на ней семь районов. Там же можно прочесть обо всех случаях и даже посмотреть видео.

- Может вдруг пригодится! Данные точки показывают где горожане в ближайшие дни видели животное напоминающее волка, которое пробегало мимо или стояло неподалеку от сыктывкарцев, - прокомментировали задумку создатели карты.

Напомним, впервые волка заметили в ночь с 25 на 26 декабря. Он стоял на перекрестке, а машина, из которой его увидели, ехала слишком быстро, поэтому на записи сложно сказать, был ли это настоящий волк. Уже на следующий день, 26 декабря, зверя заметили охотники, которые случайно оказались рано утром в  машине на Сысольском шоссе.

Правда, и тогда отчетливо запечатлеть удалось лишь следы, а на камере животное было видно плохо. Последняя встреча произошла 27 декабря около взлетной полосы в Лесозаводе, где горожанин сфотографировал зверя, но из-за плохого освещения на снимке заметен лишь силуэт. Но вот, 28 декабря, сыктывкарка заметила животное прямо на дороге. Зверь выбежал на проезжую часть с улицы Старовского на улицу Элеваторную около 2.00.

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А вы верите в существование сыктывкарского волка? Делитесь мнениями в комментариях.

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