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«По ночам здесь лучше не ходить»: сыктывкарцев держит в страхе загадочный зверь

«По ночам здесь лучше не ходить»: сыктывкарцев держит в страхе загадочный зверь

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Евгений Москотельников / Для PG11.ru / Горожанин утверждает, что видел волка
Сообщения о хищнике поступают все чаще

27 декабря жители столицы Коми заметили в сумерках силуэт крупного зверя. По словам горожан, это был волк. Об этом они рассказали порталу PG11.ru.

По словам очевидца, поздно вечером, около 23.00, он прогуливался неподалеку от взлетно-посадочной полосы в местечке Лесозавод. Внезапно он увидел в темноте животное, которое походило на собаку, но точно ей не было – считает горожанин:

- Это был однозначно волк. По возможности людям лучше не ходить в ночное время в этих местах! – сообщил горожанин.

Отметим, что за последние несколько дней сообщения с видео и фото загадочного животного поступают от сыктывкарцев все чаще. Точно определить на записях вид зверя невозможно, но сомнения в том, что это просто собака, у людей возникают при каждой встрече.

Так, 26 декабря животное заметили рано утром, на Сысольском шоссе, 84. Позже сыктывкарец сделал снимки следов, и они действительно мало походят на собачьи, хотя бы своим внушительным размером и расположением подушечек. Но гораздо показательнее запись с камеры наблюдения, которую прислал очевидец.

А еще раньше животное, похожее на волка, заметил на перекрестке улиц Пушкина и Маркова сыктывкарец Владимир Вагнер. Он сумел запечатлеть на видео зверя в ночь с 25 на 26 декабря. Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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