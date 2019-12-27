Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
«Волк бегал прямо между жилых домов»: сыктывкарцы засняли хищника на видео

«Волк бегал прямо между жилых домов»: сыктывкарцы засняли хищника на видео

27 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Скриншот из видео Павла Тренькина / PG11.ru / Зверь попал камеры наблюдения
Животное попало на камеру наблюдения

26 декабря в столице Коми заметили волка. Зверь бегал не где-нибудь, а прямо среди многоэтажек и даже попался на глаза очевидцам. Об этом порталу PG11.ru рассказал Павел Тренькин.

Животное заметили рано утром, на Сысольском шоссе, 84. Первым волка увидел товарищ сыктывкарца, который лицезрел зверя прямо перед собой, поэтому безошибочно определил, что это точно была не собака:

- В машине рядом сидел охотник с двадцатилетним стажем. Волк прямо перед ним пробежал, ошибки быть не может. Я через минуту подъехал и с ним по следу пошли, следы волчьи, я тоже охотник, - рассказал Павел Тренькин.

Позже сыктывкарец сделал снимки следов, и они действительно мало походят на собачьи, хотя бы своим внушительным размером и расположением подушечек. Но гораздо показательнее запись с камеры наблюдения, которую прислал очевидец. Кроме того, другие очевидцы сообщают, что видели волка в районе Кардиоцентра.Кстати, недавно животное, похожее на волка, заметил на перекрестке улиц Пушкина и Маркова сыктывкарец Владимир Вагнер. Он сумел запечатлеть на видео зверя в ночь с 25 на 26 декабря. Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

ProGorod платит за новости Видео Животные

Читайте также: «На оленях утром ранним»: в Коми по дороге мчалась упряжка с санями (видео)

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Павел Тренькин получает гонорар в размере 300 рублей за фото, видео и сообщение. Забрать его можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН

Следующая новость

Новость дня

Итоги 2019 года по мнению сыктывкарцев: антимусорный протест, новый рояль и рыба для Киркорова Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Итоги 2019 года по мнению сыктывкарцев: антимусорный протест, новый рояль и рыба для Киркорова Читать
вчера
Зимний Сыктывкар в объективах горожан: 10 лучших фото Читать
вчера
Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале» (видео) Читать
Посмотреть все
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru