«Волк бегал прямо между жилых домов»: сыктывкарцы засняли хищника на видео

26 декабря в столице Коми заметили волка. Зверь бегал не где-нибудь, а прямо среди многоэтажек и даже попался на глаза очевидцам. Об этом порталу PG11.ru рассказал Павел Тренькин.

Животное заметили рано утром, на Сысольском шоссе, 84. Первым волка увидел товарищ сыктывкарца, который лицезрел зверя прямо перед собой, поэтому безошибочно определил, что это точно была не собака:

- В машине рядом сидел охотник с двадцатилетним стажем. Волк прямо перед ним пробежал, ошибки быть не может. Я через минуту подъехал и с ним по следу пошли, следы волчьи, я тоже охотник, - рассказал Павел Тренькин.

Позже сыктывкарец сделал снимки следов, и они действительно мало походят на собачьи, хотя бы своим внушительным размером и расположением подушечек. Но гораздо показательнее запись с камеры наблюдения, которую прислал очевидец. Кроме того, другие очевидцы сообщают, что видели волка в районе Кардиоцентра. Кстати, недавно животное, похожее на волка, заметил на перекрестке улиц Пушкина и Маркова сыктывкарец Владимир Вагнер. Он сумел запечатлеть на видео зверя в ночь с 25 на 26 декабря. Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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