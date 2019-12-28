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Огромного волка, который рыщет по Сыктывкару, сняли на видео

Огромного волка, который рыщет по Сыктывкару, сняли на видео

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Кристина Шоль / Скриншот из видео / Волк в Сыктывкаре
Животное выскочило на проезжую часть прямо перед автомобилем

Всю последнюю неделю 2019 года жителей столицы Коми пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушли доверия, поэтому многие просто не верили в егос уществование. Но сыктывкарке Кристине Шоль удалось не просто увидеть зверя, а снять его на камеру так близко, что не остается никаких сомнений. Запись горожанка прислала порталу PG11.ru.

Напомним, впервые волка заметили в ночь с 25 на 26 декабря. Он стоял на перекрестке, а машина, из которой его увидели, ехала слишком быстро, поэтому на азписи сложнос казать, был ли это настоящий волк. Уже на следующий день, 26 декабря, зверя заметили охотники, которые случайно оказались рано утром в  машине на Сысольском шоссе. Правда и тогда отчетливо запечатлеть удалось лишь следы, а на камере животное было видно плохо. Последняя встреча произошла 27 декабря около взлетной полосы в Лесозаводе, где горожанин сфотографировал зверя, но из-за плохого освещения на снимке заметен лишь силуэт.

Но вот, 28 декабря, сыктывкарка заметила животное прямо на дороге. Зверь выбежал на проезжую часть с улицы Старовского на улицу Элеваторную около 2.00. В ролике хорошо видно, как перед машиной мчится крупное серо животное. На третей секунде записи оно оглядывается назад и тогда сомнений не остается - это точно не собака.

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