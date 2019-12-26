«На перекрестке стоял волк»: сыктывкарец заснял зверя на видео

На одном из перекрестков Сыктывкара мужчина заснял животное и утверждает, что это волк. Горожанин прислал ролик в редакцию портала PG11.ru.

Животное, похожее на волка, заметил на перекрестке улиц Пушкина и Маркова сыктывкарец Владимир Вагнер. Он сумел запечатлеть на видео зверя в ночь с 25 на 26 декабря.

- Волк стоял прямо на дороге. Мы ему посигналили и он побежал в сторону кладбища. Успели снять всего пару секунд.

Владимир точно уверен, что это был волк и немного удивлен тому, что животное оказалось на дороге без стаи.

- Я до этого видел волка вживую. Хвост до земли. Волка по хвосту легко определить. Интересно, почему он вообще один был. Обычно по двое ходят или больше.

А вот охотоведы из министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми считают, что это была собака. Они определили это по манере бега.

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