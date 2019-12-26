«На перекрестке стоял волк»: сыктывкарец заснял зверя на видео

«На перекрестке стоял волк»: сыктывкарец заснял зверя на видео26 декабря 2019
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Скриншот видео Владимира Вагнера/Волк на одном из перекрестков Сыктывкара
Очевидец никогда не видел волков в городе
На одном из перекрестков Сыктывкара мужчина заснял животное и утверждает, что это волк. Горожанин прислал ролик в редакцию портала PG11.ru.
Животное, похожее на волка, заметил на перекрестке улиц Пушкина и Маркова сыктывкарец Владимир Вагнер. Он сумел запечатлеть на видео зверя в ночь с 25 на 26 декабря.
- Волк стоял прямо на дороге. Мы ему посигналили и он побежал в сторону кладбища. Успели снять всего пару секунд.
Владимир точно уверен, что это был волк и немного удивлен тому, что животное оказалось на дороге без стаи.
- Я до этого видел волка вживую. Хвост до земли. Волка по хвосту легко определить. Интересно, почему он вообще один был. Обычно по двое ходят или больше.
А вот охотоведы из министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми считают, что это была собака. Они определили это по манере бега.
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26 декабря 2019, 14:25