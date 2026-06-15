В Сыктывкаре коммунальные службы проводят летние учения перед зимним сезоном

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В городе проходят испытания, чтобы в холодный сезон устранять происшествия за минуты, сообщил глава города Максим Мартышин.

В Краснозатонском энергетики отработали сценарий внезапного отключения электричества на насосной станции. По легенде, персонал запустил дизельный генератор и ликвидировал неисправность. Такие тренировки, по словам мэра, необходимы: в морозы на решение проблемы должны уходить не часы, а считаные минуты.

Подобные занятия проходят всё лето в котельных, на насосных станциях и в сетях горячего водоснабжения. Параллельно специалисты проводят гидравлические испытания теплотрасс на прочность: находят слабые участки и сразу устраняют дефекты.

"Это комплексная работа, она на постоянном контроле администрации города. Наша задача проста и понятна: сделать так, чтобы зимой в домах было тепло, а с водой и отоплением не возникало перебоев", — написал Мартышин на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ухтинском шоссе в Сыктывкаре установят 2,5 километра освещения.