На Ухтинском шоссе в Сыктывкаре установят 2,5 километра освещения

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На портале госзакупок опубликовали заявку на выполнение работ в границах муниципального образования городского округа. Начальная стоимость контракта — 2,87 миллиона рублей. Об этом сообщает "Комиинформ".

Желающие поучаствовать в электронном аукционе успевают подать документы до 24 июня. Конкурсная комиссия определит подрядчика 26 июня и сразу заключит с ним соглашение.

Согласно технической документации, победитель торгов приступает к работам с момента подписания контракта. Завершить монтаж освещения необходимо до 31 августа 2026 года.

Новые фонари появятся на отрезке трассы, соединяющей Сыктывкар с Эжвинским районом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми мост через реку Чортас на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск сдадут к октябрю 2026 года. Техническая готовность объекта достигла 35%. Дорожники отремонтируют опоры и балки пролётного строения: часть из них заменят на новые.