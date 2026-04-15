В Сыктывкаре жильцы 12-этажки не могут пользоваться лифтом

Жители Сыктывкара в одной из многоэтажных местечка Давпон с 31 марта этого года живут без лифта. Мамы с маленькими детьми, пожилые люди и жильцы других категорий, в том числе, с инвалидностью вынуждены испытывать большие неудобства. Почему подъемник сломался, когда его починят и нужно ли на перспективу вообще заменить этот лифт - выяснила корреспондент «Про Города».

Как рассказал нашему изданию один из активных жильцов 15-го дома по улице Жакова Ярослав Смолев, 12-этажка введена в эксплуатацию три года назад. Поначалу с лифтом второго подъезда все было в порядке, однако с осени прошлого года он стал ломаться, причём довольно часто.

«Мы каждый раз своевременно информировали управляющую компанию о проблемах, а она, в свою очередь, привлекала обслуживающую организацию. Поломки каждый раз устранялись, однако нынешняя затянулась. Последний раз лифт у нас сломался 31 марта и с тех пор не функционирует. Управленцы жилфондом обещали нам устранить проблему за 10 дней, но вот до сих пор она остается», - пояснил активный жилец.

Сам он супругой и двумя маленькими детьми проживает на самом верхнем - 12-ом - этаже. Говорит, что поскольку молодой - сил хватает поднимать на руках и детей, и сумки с продуктами. Чего не скажешь о жильцах солидного возраста.

Кроме того, в доме на четвёртом этаже проживает человек с инвалидностью. Николай Костин передвигается исключительно на коляске. Как он пояснил нам, из-за поломки лифта пропустил те дни, в которые должен был проходить обследование в поликлинике.

«Спускать меня проблематично: во-первых, коляска тяжелая - больше ста килограмм. Во-вторых, у меня может быть запрокидывание головы, от чего могу задохнуться», - пояснил Николай. Его супруга - в числе тех жильцов, кто застревал в лифте.

Несколько месяцев назад она зашла в лифт, а выйти смогла только через полчаса. Подобные случаи в подъезде - не редкость.

За разъяснениями, в первую очередь, мы обратились к застройщику новостройки. Замдиректора компании пояснил нам, что лифты в этом доме в обоих подъездах китайские. Причем аналогичные установлены и в других домах компании.

«Показывают они себя в целом хорошо. В прошлую пятницу в 15-ом доме истёк гарантийный срок на лифты. Это означает что мы как застройщик заниматься ими больше не должны, но, конечно же, мы не бросаем жильцов и остаемся на постоянной связи с управляющей компанией: консультируем её и если чем надо - поможем», - пояснил собеседник издания.

С директором компании, управляющей домом, нам также удалось переговорить.

«31 марта сломался частотный преобразователь лифта - это, можно сказать, мозг данного оборудования. Чтобы не терять время на обмен сломанной детали по гарантийного обязательствам, вместе с обслуживающей организацией мы оперативно демонтировали эту запчасть и направили в Москву, оплатив работы. Ждём в ближайшие дни доставку нам преобразователя и как только получим - сразу же установим, чтобы лифт снова заработал», - пояснил нам Денис Куликов.

Поскольку подъемник в последний месяцы барахлит с незавидной регулярностью, некоторые жильцы приходят к выводу о целесообразности демонтажа всего проблемного лифта целиком и установки нового. На сей счет нашему зданию пояснили в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми, что такой путь тупиковый.

«Во-первых, это займёт очень большое время. А, во-вторых: потребует многомиллионных затрат. Тогда как за три года новосёлы на новый лифт денег в рамках взноса на капремонт не накопили (тем более что жильцы новых домов освобождаются от накопления данного взноса на трех летний период). А замена лифта - это строго капремонт, но никак не текущий», - уточнили нашего зданию в регцентре.

Также за разъяснениями мы обратились в главный орган госжилнадзора Коми.

«Мы проверяем управляющие компании на предмет оперативности реагирования на подобные проблемы. Поэтому, если жильцы направят официальное обращение к нам, то проведём проверку. По нормативным требованиям управленцы жилфондом обязаны в течение суток отреагировать на поломку лифта, но законодательно нет и не может быть конкретных сроков в течение которых лифт должен быть отремонтирован, поскольку это сложное оборудование и замена вышедших из строя деталей может занять в каждом конкретном случае разный период времени», - подчеркнула «Про Городу» руководитель службы Ольга Микушева.

Она также напомнила: если жильцы недовольны работой управляющей компании, то в любой момент могут её сменить, проведя общее собрание собственников и выбрав на нём большинством голосов новую компанию. Либо - сменив способ управления домом на создание товарищества собственников жилья (ТСЖ).

И ещё один нюанс: жильцы дома в диалогах с нашим зданием размышляли о том, что, быть может, лифт изначально закуплен застройщиком бракованный. А в таком случае его замена должна производиться за счёт завода, предоставившего некачественный товар. На этот аргумент в прокуратуре Коми ситуацию нам прокомментировали следующим образом:

«Если бы лифт с завода поступил бракованным, то это проявилось бы в первые же месяцы его использование. Вместе с тем, в данном подъезде дома мы наблюдаем совсем иную картину. Со слов самих же жильцов, в первые 2,5 года лифт работал без системных сбоев. Так что о заводском браке вряд ли имеет смысл говорить», - рассудил старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Впрочем, по его словам, если жильцы настроены выяснить, почему лифт стал часто ломаться, они вправе опять же в рамках общего собрания принять решение и скинуться собственными деньгами на заказ экспертизы. Она расставит точки над «и» и даст ответ на главные вопросы: что же всё-таки не так с лифтом и правильно ли его обслуживает нанятая домом компания. На основании заключения экспертизы жильцы смогут сформировать свой дальнейшего алгоритм действий вплоть до выхода в суд.

Галина СЕРГЕЕВА

