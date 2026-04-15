Крутой способ закрасить "трудную" седину в более светлые тона. Все знают, но никто не пользуется
- 19:17 15 апреля
- Иван Скоробогатов
Меня зовут Наталья Кононова, я парикмахер-технолог по стрижкам. Разные виды седины требуют специфических подходов в колористике. Существуют как сложные профессиональные методики, так и более доступные способы. Одним из эффективных и относительно простых методов является так называемая щетинная смесь. Его можно успешно применять самостоятельно, следуя четкой инструкции.
Суть метода щетинной смеси заключается в изменении стандартных пропорций красящего состава. Вместо привычного соотношения красителя и оксигента, например, 1:1, используется большее количество красящего пигмента и меньшее — окислителя. Типичной пропорцией становится 2 части красителя на 1 часть оксида при жесткой седине или 1.5:1 при седине средней жесткости. Такой подход создает густую, насыщенную смесь с высокой концентрацией пигмента, что обеспечивает плотное покрытие и надежно маскирует седину.
Данный метод оптимален для так называемой трудной седины. Она характеризуется плотной, грубой структурой волос, часто с ярко выраженным серебристым или стекловидным отливом. Стандартные краски плохо проникают в такой волос, а щетинная смесь благодаря высокой концентрации пигмента эффективно решает эту проблему. Метод также хорошо подходит для натурального цвета волос начиная с уровня 7/0 (средне-русый и светлее). Для мягкой или редкой седины (пушковой) этот способ не рекомендуется, так как может привести к излишне интенсивному, темному и неестественному оттенку.
Процесс окрашивания щетинной смесью состоит из нескольких ключевых этапов:
- Выбор окислителя. Используется 6% или 9% оксид для обеспечения корректной химической реакции, учитывая увеличенную долю красителя в смеси.
- Подготовка волос. При жесткой, стекловидной седине рекомендуется предварительно увлажнить волосы или обработать их мягким очищающим средством (пилингом) по всей длине. Это повышает проницаемость кутикулы для лучшего впитывания пигмента.
- Нанесение состава. Смесь наносится густым, плотным слоем, обеспечивая полное покрытие каждого волоса. Особое внимание уделяется зоне корней и участкам с максимальной концентрацией седых волос.
- Время выдержки. Состав оставляют на волосах на 40-50 минут. Увеличенное время, по сравнению с некоторыми стандартными окрашиваниями, необходимо для полного и равномерного закрепления пигмента в плотной структуре волоса. Сокращать это время не следует.
Основные преимущества метода щетинной смеси включают надежное закрашивание седины высокой плотности без предварительного осветления, получение стойкого и равномерного цвета, устойчивого к смыванию, а также возможность самостоятельного выполнения в домашних условиях при соблюдении технологии.
Экспертное уточнение: Важнейшее ограничение метода — его нельзя применять на ранее окрашенных волосах по длине. Щетинную смесь наносят исключительно на отросшие корни с сединой. Для обновления цвета на остальной длине волос необходимо использовать отдельный тонирующий состав, соответствующий итоговому оттенку корней. Смешивание высококонцентрированной щетинной смеси с уже обработанной химией длиной волос может привести к перегрузке цветом, нарушению структуры волоса и непредсказуемому конечному оттенку. Этот принцип раздельного окрашивания корней и длины является ключевым для сохранения здоровья волос и качества цвета.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.