Крутой способ закрасить "трудную" седину в более светлые тона. Все знают, но никто не пользуется

Меня зовут Наталья Кононова, я парикмахер-технолог по стрижкам. Разные виды седины требуют специфических подходов в колористике. Существуют как сложные профессиональные методики, так и более доступные способы. Одним из эффективных и относительно простых методов является так называемая щетинная смесь. Его можно успешно применять самостоятельно, следуя четкой инструкции.

Суть метода щетинной смеси заключается в изменении стандартных пропорций красящего состава. Вместо привычного соотношения красителя и оксигента, например, 1:1, используется большее количество красящего пигмента и меньшее — окислителя. Типичной пропорцией становится 2 части красителя на 1 часть оксида при жесткой седине или 1.5:1 при седине средней жесткости. Такой подход создает густую, насыщенную смесь с высокой концентрацией пигмента, что обеспечивает плотное покрытие и надежно маскирует седину.

Данный метод оптимален для так называемой трудной седины. Она характеризуется плотной, грубой структурой волос, часто с ярко выраженным серебристым или стекловидным отливом. Стандартные краски плохо проникают в такой волос, а щетинная смесь благодаря высокой концентрации пигмента эффективно решает эту проблему. Метод также хорошо подходит для натурального цвета волос начиная с уровня 7/0 (средне-русый и светлее). Для мягкой или редкой седины (пушковой) этот способ не рекомендуется, так как может привести к излишне интенсивному, темному и неестественному оттенку.

Процесс окрашивания щетинной смесью состоит из нескольких ключевых этапов:

Выбор окислителя. Используется 6% или 9% оксид для обеспечения корректной химической реакции, учитывая увеличенную долю красителя в смеси. Подготовка волос. При жесткой, стекловидной седине рекомендуется предварительно увлажнить волосы или обработать их мягким очищающим средством (пилингом) по всей длине. Это повышает проницаемость кутикулы для лучшего впитывания пигмента. Нанесение состава. Смесь наносится густым, плотным слоем, обеспечивая полное покрытие каждого волоса. Особое внимание уделяется зоне корней и участкам с максимальной концентрацией седых волос. Время выдержки. Состав оставляют на волосах на 40-50 минут. Увеличенное время, по сравнению с некоторыми стандартными окрашиваниями, необходимо для полного и равномерного закрепления пигмента в плотной структуре волоса. Сокращать это время не следует.

Основные преимущества метода щетинной смеси включают надежное закрашивание седины высокой плотности без предварительного осветления, получение стойкого и равномерного цвета, устойчивого к смыванию, а также возможность самостоятельного выполнения в домашних условиях при соблюдении технологии.

Экспертное уточнение: Важнейшее ограничение метода — его нельзя применять на ранее окрашенных волосах по длине. Щетинную смесь наносят исключительно на отросшие корни с сединой. Для обновления цвета на остальной длине волос необходимо использовать отдельный тонирующий состав, соответствующий итоговому оттенку корней. Смешивание высококонцентрированной щетинной смеси с уже обработанной химией длиной волос может привести к перегрузке цветом, нарушению структуры волоса и непредсказуемому конечному оттенку. Этот принцип раздельного окрашивания корней и длины является ключевым для сохранения здоровья волос и качества цвета.

Ранее мы писали: