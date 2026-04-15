В Сыктывкаре убирают старые металлические ограждения на улице Коммунистической
- 16:30 15 апреля
- Инесса Богатая
Работы проводятся на участке от улицы Старовского до Первомайской, согласно информации, предоставленной городским предприятием "Дорожное хозяйство".
Не коснутся эти изменения лишь нескольких зон. В частности, сохранятся современные декоративные конструкции у Дома быта, а также недавно установленные перильные ограждения у пешеходных переходов. Не будут затронуты и ограждения на кольцевой развязке, соединяющей улицу Коммунистическую с Октябрьским проспектом. Поручение о проведении демонтажа было дано муниципальному предприятию "Дорожное хозяйство" Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара.
Как отмечают в "Дорожном хозяйстве", установленные в период с конца 2010 по начало 2011 года ограждения прослужили городу примерно 15 лет. Причиной их замены стал значительный износ и потеря первоначального внешнего вида вследствие длительного срока эксплуатации.
В настоящее время на объекте ведутся работы по нарезке конструкций для их последующего удаления с использованием специализированной техники. Общий объём демонтируемых ограждений составит около одного километра, включая интегрированные в них скамьи и стационарные урны.
Директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев сообщил, что после завершения демонтажных работ на месте старых конструкций появятся новые урны. Решение о дальнейшем благоустройстве территории, в том числе о возможности установки новых скамеек и других малых архитектурных форм, будет принято позже.
