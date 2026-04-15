В Сыктывкаре убирают старые металлические ограждения на улице Коммунистической

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

Работы проводятся на участке от улицы Старовского до Первомайской, согласно информации, предоставленной городским предприятием "Дорожное хозяйство".

Не коснутся эти изменения лишь нескольких зон. В частности, сохранятся современные декоративные конструкции у Дома быта, а также недавно установленные перильные ограждения у пешеходных переходов. Не будут затронуты и ограждения на кольцевой развязке, соединяющей улицу Коммунистическую с Октябрьским проспектом. Поручение о проведении демонтажа было дано муниципальному предприятию "Дорожное хозяйство" Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара.

Как отмечают в "Дорожном хозяйстве", установленные в период с конца 2010 по начало 2011 года ограждения прослужили городу примерно 15 лет. Причиной их замены стал значительный износ и потеря первоначального внешнего вида вследствие длительного срока эксплуатации.

В настоящее время на объекте ведутся работы по нарезке конструкций для их последующего удаления с использованием специализированной техники. Общий объём демонтируемых ограждений составит около одного километра, включая интегрированные в них скамьи и стационарные урны.

Директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев сообщил, что после завершения демонтажных работ на месте старых конструкций появятся новые урны. Решение о дальнейшем благоустройстве территории, в том числе о возможности установки новых скамеек и других малых архитектурных форм, будет принято позже.

