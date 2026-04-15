Художественное советское стекло в Петербурге: хлам из бабушкиного серванта или шедевр - судите сами

Советское наследие в области стекла и хрусталя сегодня воспринимается крайне полярно: либо с искренним восхищением, либо с резким неприятием. Часто эти изделия называют простым ширпотребом, не имеющим художественной ценности. Однако посещение выставки «Природа в стекле. От мотива к образу» в Елагинском дворце Санкт-Петербурга подтверждает, что в советский период работали настоящие мастера, создававшие не просто массовые изделия, а заметные и оригинальные произведения.

Экспозиция охватывает период с 1940-х до 1990-х годов и представляет работы художников нескольких производственных центров. Основную часть составляют изделия Ленинградского завода художественного стекла, также представлены произведения Гусевского хрустального завода, заводов «Красный Май» и «Красный гигант», стекольного завода «Неман», Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики и других, менее известных мастерских.

Тема природы, казалось бы, простая и даже распространённая, была раскрыта художниками с разнообразием и творческим подходом. Например, одни авторы создавали фигурки животных, петушков или барашков, которые могут казаться слишком обычными. Другие, как видно на примере ёжиков или рыб, достигали выразительности и тонкой детализации. Особенно впечатляют работы с растительными мотивами: вазы и композиции, где стекло передаёт текстуру листьев или динамику цветов.

Выставка знакомит не только с самими изделиями, но и с их создателями. Художники Вера Мухина, стоявшая у истоков советского художественного стекла, Борис Смирнов, Валентина Архипова, Виктор Муратов, Владимир Шевченко и другие активно экспериментировали с материалами, формами и цветовыми решениями. Их поиски новых образов и технологий привели к возникновению ярких и запоминающихся работ.

В экспозиции можно увидеть различные художественные техники: гравировку, использование цветных стеклянных нитей, смешение оттенков в одном изделии, работу с оптическим стеклом. Эти эксперименты позволяли добиваться неожиданных визуальных эффектов, таких как внутреннее свечение или игра света на гранях.

Хотя не каждое изделие можно назвать шедевром, некоторые работы действительно обладают коллекционной ценностью. Например, миниатюрные стеклянные ёжики или вазы с мягкими жёлтыми оттенками демонстрируют тот баланс между искусством и практичностью, который характерен для лучших образцов советского стекла.

Экспертное уточнение: Советское художественное стекло часто недооценивают из-за массового производства. Однако ключевые произведения создавались в условиях экспериментальных лабораторий и авторских мастерских, где художники имели возможность работать с уникальными техниками и материалами. Это позволяет выделять такие изделия не как типовой ширпотреб, а как самостоятельное направление в декоративно-прикладном искусстве XX века.

