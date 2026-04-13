В Сыктывкаре мужчина лишился более трех миллионов рублей из-за инвестиций

Фото "Про Город"

Инцидент начался с сайта знакомств, где "избранница" завязала разговор о лёгком заработке. Её слова убедили мужчину 1988 года рождения попробовать свои силы.

Дальнейшее общение перешло в "Мессенджер", где появился "куратор". Он посоветовал установить специальное приложение для инвестиций. Доверившись, сыктывкарец сначала перевёл 30 тысяч рублей. После успешного вывода небольшой суммы в полторы тысячи рублей, казавшейся прибылью, его убедили вложить значительные средства.

Следующим этапом стало вложение личных сбережений, превышающих 1,1 миллиона рублей. Когда и эти средства закончились, злоумышленники предложили оформить кредиты. От этого предложения мужчина также не отказался, переведя мошенникам ещё около 1,8 миллиона рублей.

Подозрения у потерпевшего возникли, когда при попытке вывести "прибыль" от него потребовали паспортные данные, чего ранее не требовалось. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре задержали водителя, оказавшего сопротивление сотруднику ГИБДД.