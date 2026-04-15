Мыться щелочным мылом и скрабами больше не модно: новый тренд гигиены идет в Россию
- 20:07 15 апреля
- Иван Скоробогатов
Ключевые тренды в сфере ухода за кожей в России отражают переход к более осмысленному и научно обоснованному подходу. Акцент сместился с поверхностных манипуляций на глубокую поддержку здоровья эпидермиса, что выражается в отказе от агрессивных очищающих средств в пользу формул, которые бережно очищают, сохраняя гидролипидный барьер и баланс микробиома.
Продукты для очищения кожи перестали выполнять только базовую функцию. Пенки, муссы и гели с пробиотиками и пребиотиками мягко удаляют загрязнения, при этом не разрушая естественную защиту кожи. Такой эффект достигается за счет pH-нейтральных или кислотных формул. Эти средства рекомендуется наносить с помощью силиконовых спонжей или мягких кистей с закругленными кончиками, что снижает риск микротравм и подходит для чувствительной кожи, склонной к покраснениям.
Персонализация ухода стала значимым направлением. Передовые косметологические центры используют системы цифровой диагностики кожи на основе искусственного интеллекта. Специальные сканеры проводят комплексный анализ, оценивая степень увлажненности, активность сальных желез, рельеф кожи и состояние микрофлоры. Полученные данные алгоритм преобразует в индивидуальную программу ухода, подбирая конкретные активные компоненты. Например, для восстановления защитного барьера могут быть рекомендованы церамиды, а для направленного увлажнения — гиалуроновая кислота с определенным размером молекулы.
Разработка новых косметических продуктов все чаще опирается на биотехнологии. Формулы нового поколения оказывают не только косметическое, но и дерматологическое действие. К ним относятся кремы с постбиотиками — продуктами жизнедеятельности полезных бактерий, которые укрепляют кожный иммунитет, и сыворотки с сигнальными пептидами, способными стимулировать естественные процессы восстановления кожи. Экологичность также стала стандартом: производители уменьшают объем упаковки, внедряют переработанные материалы и создают биоразлагаемые формулы.
Востребованность многофункциональных средств остается высокой, так как они отвечают потребности в удобстве и экономии времени. На рынке представлены компактные наборы и средства, объединяющие несколько этапов ухода. Типичный пример — крем-флюид с SPF-защитой, гиалуроновой кислотой и комплексом антиоксидантов, который заменяет дневной крем, сыворотку и солнцезащитное средство.
Изменения на рынке после 2022 года способствовали активному развитию российских брендов. Отечественные производители освоили выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей основным мировым трендам: от pH-нейтральных очищающих средств до сывороток с адаптогенами и персонализированных масок, созданных по результатам диагностики. Это расширило ассортимент и сделало профессиональный уход более доступным для широкой аудитории.
Экспертное уточнение: Современная косметология базируется на принципе «умного» восстановления, смещая фокус с пассивного увлажнения на активацию собственных защитных и регенеративных механизмов кожи. Ключевыми становятся технологии заботы о микробиоме с использованием пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков. AI-диагностика позволяет выявлять конкретные дефициты, например, нехватку определенных липидов (церамидов) или дисбаланс микрофлоры. Биотехнологии предоставляют доступ к стабильным и эффективным формам активных ингредиентов, таким как энкапсулированная гиалуроновая кислота или пептиды с доказанной способностью стимулировать синтез коллагена. В результате эффективность ухода оценивается не по сиюминутным ощущениям, а по объективным долгосрочным показателям: укреплению кожного барьера, снижению реактивности и повышению способности кожи самостоятельно адаптироваться к внешним стрессам.
