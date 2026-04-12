В Коми сокращается численность грачей

Аномально теплая весна в этом году спровоцировала раннее возвращение перелетных птиц в регион. Первыми, как обычно, появились чайки, за которыми последовали чибисы, зяблики и дрозды.

Однако, несмотря на то, что грачи традиционно являются предвестниками весеннего тепла, их в Сыктывкаре сейчас встретить большая редкость. Согласно сообщению ГТРК «Коми Гор», численность этих птиц сократилась до нескольких десятков особей.

Кандидат биологических наук Сергей Кочанов прокомментировал эту ситуацию, указав на снижение посевных площадей некоторых пропашных культур в регионе. Он подчеркнул, что численность грачей напрямую зависит от развития сельского хозяйства, обеспечивающего их кормовую базу.

Эксперты предупреждают, что внезапное похолодание может стать губительным для ранних мигрантов, напоминая о трагических случаях, подобных тем, что произошли в мае 2024 года.

