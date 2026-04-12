Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми сокращается численность грачей

Фото "Про Город"

Аномально теплая весна в этом году спровоцировала раннее возвращение перелетных птиц в регион. Первыми, как обычно, появились чайки, за которыми последовали чибисы, зяблики и дрозды.

Однако, несмотря на то, что грачи традиционно являются предвестниками весеннего тепла, их в Сыктывкаре сейчас встретить большая редкость. Согласно сообщению ГТРК «Коми Гор», численность этих птиц сократилась до нескольких десятков особей.

Кандидат биологических наук Сергей Кочанов прокомментировал эту ситуацию, указав на снижение посевных площадей некоторых пропашных культур в регионе. Он подчеркнул, что численность грачей напрямую зависит от развития сельского хозяйства, обеспечивающего их кормовую базу.

Нынешняя миграция в Коми началась с чаек. Следом за ними начали прибывать другие виды, такие как чибисы, зяблики и дрозды. Эксперты предупреждают, что внезапное похолодание может стать губительным для ранних мигрантов, напоминая о трагических случаях, подобных тем, что произошли в мае 2024 года.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+