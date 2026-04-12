Почта России выпустила эксклюзивную марку к 65‑летию полёта Гагарина и Неделе космоса

Фото "Почта России"

На ней запечатлен завораживающий образ космонавта, вглядывающегося в бескрайнее звездное небо сквозь иллюминатор корабля. Автором дизайна стал художник С. Ульяновский. Общий тираж марки составил 168 тысяч экземпляров.

В ближайшее время уникальное издание появится в почтовых отделениях по всей России, включая Республику Коми. Номинал марки — 65 рублей, размер — 65х32,5 мм. Право выпуска государственных знаков почтовой оплаты в стране принадлежит АО «Марка», дочерней структуре Почты России.

12 апреля ежегодно отмечается как День космонавтики. Праздник был учрежден в СССР указом от 1962 года, в первую годовщину исторического полета Юрия Гагарина. Шесть лет спустя, событие обрело международное значение, установив День авиации и космонавтики. В 2011 году, на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дата была официально признана Международным днем полета человека в космос.

В декабре 2025 года президент России В.В. Путин подписал указ № 995 «О проведении в Российской Федерации Недели космоса». Теперь ежегодное всероссийское мероприятие призвано популяризировать достижения российской космонавтики и повысить престиж специальностей, связанных с исследованием космоса.

Напомним, ранее сообщалось, что 55% сыктывкарцев поддержали идею сделать День космонавтики государственным праздником и выходным днем.