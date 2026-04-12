Житель Сыктывкара через суд вернул себе возможность приватизировать квартиру

По данным городского суда, гражданин попытался переоформить муниципальное жилье в личную собственность, но местные власти отказали. Основание — отсутствие в бумагах подтверждения его прописки.

Квартира принадлежит муниципалитету. В июне 2022 года администрация Сыктывкара заключила с отцом заявителя соглашение о социальном найме, где сын указан как член семьи. С тех пор он живет там на постоянной основе и оплачивает коммунальные услуги.

В октябре 2025-го мужчина подал в администрацию ходатайство о приватизации. Отец отказался участвовать, так как ранее уже реализовал свое право на подобную сделку.

В декабре власти мотивировали отказ пропуском документов: не хватало подтверждения регистрации истца с мая 2017-го по ноябрь 2018 года, а также данных, использовал ли он приватизацию где-то еще в этот срок.

Заявитель не смог добыть такую справку — тогда он гостил у родни и арендовал жилье без оформления прописки.

Суд выяснил: администрация не предоставила улик о прошлом участии мужчины в приватизации, а временное отсутствие регистрации не лишает жилищных гарантий.

Сыктывкарский горсуд счел отказ необоснованным и обязал передать квартиру в собственность истца по правилам приватизации.

Постановление еще не вступило в силу.

