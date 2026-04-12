100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены и вредителей

Весенняя обработка теплицы перед посадками — это необходимая профилактическая работа. Успешно перезимовавшие в почве и на конструкциях патогены легко перейдут на молодые растения. В замкнутом пространстве теплицы риски особенно высоки: возбудители болезней процветают в условиях повышенной влажности и стабильной температуры, а также не подвергаются естественному вымыванию дождями.

Автор Дзен-канала «Органический фермер» выделяет два проверенных препарата для эффективной дезинфекции.

Медный купорос Этот препарат доказал свою эффективность против грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, фитофтороз и кладоспориоз. Используйте его строго отдельно, не смешивая с другими средствами.

Следует учитывать его особенности: медный купорос опасен для пчел и может постепенно накапливаться в грунте, поэтому его применение стоит ограничивать, избегая частого использования.

Приготовьте рабочий раствор из 100 граммов вещества на 10 литров воды. Тщательно опрыскайте почву, все элементы конструкции теплицы, включая стены и каркас, а также садовый инвентарь.

Железный купорос Это более мягкий вариант. Он менее токсичен по сравнению с сульфатом меди и дополнительно насыщает почву доступным железом. Для борьбы с грибками, лишайниками и мхами на деревянных каркасах и в грунте приготовьте раствор из 300 граммов препарата на 10 литров воды. Если раствор случайно окрасил поверхности, их можно легко смыть чистой водой.

Порядок действий и полезные детали Дезинфекцию проводят примерно за две недели до планируемой посадки рассады. Начинайте с тщательной уборки: удалите все растительные остатки, старые подвязки и колышки, очистите поверхности от пыли и паутины. Поликарбонат или стекло промойте внутри и снаружи с использованием мыльного раствора.

За три дня до высадки растений обеспечьте теплице интенсивное проветривание. непосредственно перед посадкой внесите в подготовленные лунки древесную золу или комплексное минеральное удобрение для улучшения почвенной среды.

Экспертное уточнение: Медный и железный купорос являются контактными фунгицидами, их действие локализовано на поверхности. Для достижения максимального эффекта обработку следует проводить методом мелкодисперсного опрыскивания, обеспечивая равномерное покрытие всех поверхностей, включая труднодоступные места и нижние части каркаса.

