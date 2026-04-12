Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены и вредителей

Весенняя обработка теплицы перед посадками — это необходимая профилактическая работа. Успешно перезимовавшие в почве и на конструкциях патогены легко перейдут на молодые растения. В замкнутом пространстве теплицы риски особенно высоки: возбудители болезней процветают в условиях повышенной влажности и стабильной температуры, а также не подвергаются естественному вымыванию дождями.

Автор Дзен-канала «Органический фермер» выделяет два проверенных препарата для эффективной дезинфекции.

Медный купорос Этот препарат доказал свою эффективность против грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, фитофтороз и кладоспориоз. Используйте его строго отдельно, не смешивая с другими средствами.

Следует учитывать его особенности: медный купорос опасен для пчел и может постепенно накапливаться в грунте, поэтому его применение стоит ограничивать, избегая частого использования.

Приготовьте рабочий раствор из 100 граммов вещества на 10 литров воды. Тщательно опрыскайте почву, все элементы конструкции теплицы, включая стены и каркас, а также садовый инвентарь.

Железный купорос Это более мягкий вариант. Он менее токсичен по сравнению с сульфатом меди и дополнительно насыщает почву доступным железом. Для борьбы с грибками, лишайниками и мхами на деревянных каркасах и в грунте приготовьте раствор из 300 граммов препарата на 10 литров воды. Если раствор случайно окрасил поверхности, их можно легко смыть чистой водой.

Порядок действий и полезные детали Дезинфекцию проводят примерно за две недели до планируемой посадки рассады. Начинайте с тщательной уборки: удалите все растительные остатки, старые подвязки и колышки, очистите поверхности от пыли и паутины. Поликарбонат или стекло промойте внутри и снаружи с использованием мыльного раствора.

За три дня до высадки растений обеспечьте теплице интенсивное проветривание. непосредственно перед посадкой внесите в подготовленные лунки древесную золу или комплексное минеральное удобрение для улучшения почвенной среды.

Экспертное уточнение: Медный и железный купорос являются контактными фунгицидами, их действие локализовано на поверхности. Для достижения максимального эффекта обработку следует проводить методом мелкодисперсного опрыскивания, обеспечивая равномерное покрытие всех поверхностей, включая труднодоступные места и нижние части каркаса.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+