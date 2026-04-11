Эти бесполезные предметы мебели больше не в тренде: теперь умные люди выбирают другой, практичный вариант

Эти бесполезные предметы мебели больше не в тренде: теперь умные люди выбирают другой, практичный вариант

Мода в интерьере действительно движется по спирали, и стили прошлого часто находят новое прочтение. Однако некоторые предметы и решения постепенно исчезают из современных проектов, уступая место более функциональным, эстетичным и практичным альтернативам. Рассмотрим детали, которые дизайнеры сегодня называют устаревшими.

1. Глянцевые виниловые обои с блестками Такие обои, активно использовавшиеся в конце 1990-х — начале 2000-х, сегодня выглядят чрезмерно броско и визуально утяжеляют пространство. Их главный недостаток — сложность сочетания с современной мебелью и текстилем, что создает дисгармонию в интерьере. Вместо них предпочтение отдается окрашенным стенам, которые позволяют легко менять цветовую гамму, маскировать мелкие дефекты и комбинировать оттенки для создания акцентных зон. Краска также проще в уходе и долговечнее бумажных покрытий.

2. Низкие кухонные гарнитуры, не доходящие до потолка В современных кухнях акцент делается на максимальное использование пространства. Гарнитур, заканчивающийся на расстоянии 30–40 сантиметров от потолка, создает неиспользуемую зону, где скапливается пыль и жировой налет. Сегодня стандартом стали высокие фасады до самого потолка, которые не только увеличивают полезный объем для хранения, но и создают целостный, строгий силуэт. Исключением остается классический стиль, где подобные решения могут быть частью продуманного дизайна.

3. Отдельный кран для питьевой воды, вмонтированный в столешницу Конструкция с двумя независимыми изливами над одной раковиной занимает лишнее место и усложняет уход за поверхностью. Более технологичным решением стал комбинированный смеситель, который через один кран подает как обычную, так и фильтрованную воду. Это экономит пространство на мойке, выглядит лаконично и соответствует принципам эргономики.

4. Единственная люстра в центре комнаты как основной источник света Одна потолочная люстра, особенно в просторных помещениях, создает неравномерное освещение с контрастными тенями и плохо освещает углы. Современный подход предполагает многоуровневый свет: основное верхнее освещение дополняется точечными светильниками, бра у зоны отдыха, подсветкой рабочих поверхностей и напольными торшерами. Это позволяет зонировать пространство и регулировать атмосферу в зависимости от времени суток и задачи.

5. Глянцевые натяжные потолки с объемными конструкциями Такие потолки, популярные в начале 2000-х, имеют существенный недостаток: они отражают все предметы и источники света, включая люстры и окна, что может вызывать визуальный дискомфорт. Сложные многоуровневые конструкции с волнами и фигурами часто визуально «съедают» высоту помещения. В тренде остаются матовые или сатиновые полотна спокойных оттенков, которые визуально выравнивают плоскость и служат нейтральным фоном.

6. Линолеум в жилых помещениях Несмотря на бюджетность и простоту укладки, линолеум в жилых комнатах постепенно замещается более современными материалами, такими как кварцвиниловая плитка или ламинат. Кварцвинил, например, обладает повышенной износостойкостью, влагостойкостью и тактильно приятной, слегка упругой поверхностью. Он достоверно имитирует текстуру дерева, камня или керамики, предлагая более долговечное и эстетичное решение.

Экспертное уточнение: Перечисленные решения считаются устаревшими прежде всего в контексте современных тенденций в дизайне жилых пространств, ориентированных на функциональность, визуальную легкость и долговечность материалов. Однако в определенных стилистических концепциях (например, в ретро-проектах или лофте) некоторые из этих элементов могут использоваться сознательно как характерные детали эпохи.

