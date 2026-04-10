В Сыктывкаре бывший руководитель садоводства привлечён к уголовной ответственности за растрату дачных взносов

Фото "Про Город"

Прокуратура Эжвинского района утвердила обвинительное заключение. Бывшему руководителю инкриминируется присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемый, занимая пост председателя, систематически получал от членов дачного кооператива денежные средства. Эти средства предназначались для покрытия текущих расходов товарищества и оплаты потребленной электроэнергии. Общая сумма собранных взносов достигла 1,9 миллиона рублей.

В конце мая 2025 года, по итогам общего собрания, полномочия руководителя были досрочно прекращены. Новый глава общества должен был получить от предшественника оставшиеся средства, которые не были израсходованы на хозяйственные нужды, в размере 318 тысяч рублей. Однако экс-председатель не выполнил это требование, признавшись, что распорядился деньгами в личных целях.

В ходе расследования мужчина сознался в содеянном и полностью компенсировал нанесенный ущерб. Материалы уголовного дела переданы в Эжвинский районный суд Сыктывкара для дальнейшего рассмотрения по существу.

