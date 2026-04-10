В Сыктывкаре временно прекращено движение по понтонному мосту в Заречье из-за весеннего паводка

Организованы альтернативные маршруты перевозок. Как сообщает МКП "Жилкомсервис", с 09:30 10 апреля текущего года движение пешеходов и автотранспорта по данному объекту приостановят.

После завершения демонтажных работ, грузопассажирские перевозки между заречной стороной и городом будут осуществляться с помощью парома "Дорожник-24". Первый рейс с территории микрорайона Заречье запланирован на 11:00, далее перевозки станут выполняться согласно установленному расписанию.

Параллельно, для обеспечения пассажирских перевозок, задействуют теплоход "Орбита". Начиная с 10:00 того же дня, судно начнет курсировать по маршруту "Гостиница "Югор" (Сыктывкар) – микрорайон Заречье".

"Жилкомсервис" уточняет, что с учетом внесения данных изменений, актуальные расписания обоих видов транспорта доступны для ознакомления. При возникновении вопросов, горожане могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 370-000.

