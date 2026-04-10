Около 40% жителей Сыктывкара грезят о космических путешествиях

Фото "Про Город"

Преобладающее большинство, 52%, напротив, не испытывают такого интереса. Согласно результатам исследования, проведенного порталом SuperJob среди экономически активного населения, космические мечты чаще посещают мужчин (46%) по сравнению с женщинами (32%).

Молодое поколение до 35 лет проявляет более выраженную тягу к освоению космоса, нежели их старшие соотечественники. Интересна корреляция между уровнем дохода и стремлением к звездам: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, желающих полететь к звездам насчитывается 33%, тогда как среди жителей с доходом от 150 тысяч рублей эта цифра достигает 45%. Высшее образование также коррелирует с космическими амбициями: 40% обладателей дипломов о высшем образовании мечтают о полете, в то время как среди тех, кто окончил колледжи, таких 31%.

Наиболее высок процент мечтателей о космосе среди системных администраторов (51%), программистов (46%) и инженерно-технических работников (44%). Скромные показатели зафиксированы среди медицинских сестер (17%) и секретарей (19%).

Опрос проводился с 16 марта по 7 апреля 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 55% сыктывкарцев поддержали идею сделать День космонавтики государственным праздником и выходным днем.