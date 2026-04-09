В Коми задержали 25‑летнего сыктывкарца за пропаганду терроризма

По данным регионального Управления ФСБ, молодой человек подозревается в совершении действий, подпадающих под часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Оперативные сотрудники ФСБ установили, что подозреваемый, пользуясь аккаунтом в зарубежном мессенджере, распространял среди жителей Коми текстовые и голосовые сообщения. Их содержание, как утверждается, носило характер положительной оценки деятельности иностранных вооружённых формирований, признанных в России террористическими организациями и запрещённых на территории страны.

В настоящее время фигурант задержан в Сыктывкаре сотрудниками правоохранительных органов. Ему предстоит пройти следственные и процессуальные процедуры. Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

