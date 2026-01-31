В ближайшие три года власти Коми сконцентрируются на улучшении инвестиционного климата для повышения уровня жизни населения

Чиновница также подчеркнула, что республика находится в эпицентре происходящих в стране экономических перемен. Основными направлениями станут улучшение инвестиционного климата, технологическое развитие, переориентация экспорта и трансформация структуры занятости.

Заместитель Председателя Правительства региона Лариса Максимова заявила на январских слушаниях, что приоритетом является увеличение реальных доходов жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главы Коми.

Несмотря на осторожность крупного бизнеса в отношении инвестиций, власти придерживаются активной стратегии привлечения капиталов. Инвестиционный портфель региона включает более 80 проектов, 22 из которых, преимущественно в лесопромышленном комплексе, завершены в 2025 году.

Кроме того, Лариса Максимова назвала ЛПК системообразующей отраслью, формирующей более 60% обрабатывающего производства. Планируется увеличение доли глубокой переработки отходов до 170 тысяч тонн за счет развития инфраструктуры.

Регион также является пилотным по внедрению национальной модели целевых условий для бизнеса, нацеленной на создание прозрачной системы взаимодействия с инвесторами. Особое внимание уделяется развитию Арктики, включая модернизацию инфраструктуры в Воркутинской агломерации.

В планах также строительство газохимического комплекса в Воркуте (2026-2032 гг.) и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, креативных индустрий и туризма.

К 2028 году власти намерены увеличить долю обрабатывающих производств в структуре экономики до 20%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми планируют восстановить более 200 километров дорог за три года.