Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Стало известно, когда в Сыктывкаре разберут ледовый городок

Стало известно, когда в Сыктывкаре разберут ледовый городок Фото "Про Город"

В ближайший понедельник, 2 февраля, работники МКП «Жилкомсервис» приступят к разбору ледяных изваяний. Несмотря на некоторую грусть от завершения зимнего сезона, власти считают важным вовремя и достойно завершить праздничное оформление, пока лед еще сохраняет привлекательный вид.

Кроме того, потепление и нестабильная погода создают потенциальную опасность для посетителей городка.

Администрация города выражает искреннюю благодарность жителям и гостям столицы Республики Коми за позитивные эмоции, радость и великолепные фотографии, созданные в ледовом городке. Отдельная благодарность адресована мастерам за их талант и усердие, благодаря которым декабрь и январь стали незабываемыми для детей и взрослых. Также отмечена работа сотрудников «Жилкомсервиса», обеспечивавших чистоту и порядок на территории городка. Правительству региона и главе Коми Ростиславу Гольдштейну выражена признательность за новогоднюю иллюминацию. Было напомнено, что по инициативе Ростислава Гольдштейна, откликнувшегося на просьбы горожан, было решено продлить светомузыкальное шоу «Легенды Севера».

Однако это не окончательное расставание, а лишь временное «до свидания». Уже сейчас ведутся разработки оригинальных концепций для следующего зимнего сезона, чтобы вновь подарить жителям и гостям города волшебную атмосферу.

У сыктывкарцев и гостей города еще есть возможность сделать последние фотографии на фоне ледовых скульптур в эти выходные.

В скором времени Стефановская площадь начнет преображаться в рамках подготовки к весенним праздникам, в частности, к Широкой Масленице, празднование которой в этом году начнется раньше обычного. Впереди – множество интересных событий. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре можно погладить оленя и узнать все о вкладе этих животных в защиту Родины.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+