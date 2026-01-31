Стало известно, когда в Сыктывкаре разберут ледовый городок

Фото "Про Город"

В ближайший понедельник, 2 февраля, работники МКП «Жилкомсервис» приступят к разбору ледяных изваяний. Несмотря на некоторую грусть от завершения зимнего сезона, власти считают важным вовремя и достойно завершить праздничное оформление, пока лед еще сохраняет привлекательный вид. Кроме того, потепление и нестабильная погода создают потенциальную опасность для посетителей городка.

Администрация города выражает искреннюю благодарность жителям и гостям столицы Республики Коми за позитивные эмоции, радость и великолепные фотографии, созданные в ледовом городке. Отдельная благодарность адресована мастерам за их талант и усердие, благодаря которым декабрь и январь стали незабываемыми для детей и взрослых. Также отмечена работа сотрудников «Жилкомсервиса», обеспечивавших чистоту и порядок на территории городка. Правительству региона и главе Коми Ростиславу Гольдштейну выражена признательность за новогоднюю иллюминацию. Было напомнено, что по инициативе Ростислава Гольдштейна, откликнувшегося на просьбы горожан, было решено продлить светомузыкальное шоу «Легенды Севера».

Однако это не окончательное расставание, а лишь временное «до свидания». Уже сейчас ведутся разработки оригинальных концепций для следующего зимнего сезона, чтобы вновь подарить жителям и гостям города волшебную атмосферу.