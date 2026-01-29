В Сыктывкаре инспекторы ГАИ объявили "охоту" на пьяных водителей
- 22:00 29 января
- Инесса Богатая
С 30 января по 1 февраля 2026 года на дорогах столицы региона заметно прибавится сотрудников Госавтоинспекции. Ведомство анонсировало серию масштабных профилактических мероприятий, цель которых — свести к минимуму число аварий из‑за нетрезвых водителей.
В эти дни улицы города будут патрулировать дополнительные наряды ДПС. Инспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Ключевой акцент — массовые проверки автомобилистов на состояние алкогольного опьянения.
ГИБДД настойчиво напоминает: езда в нетрезвом виде чревата тяжёлыми последствиями. По нормам статьи 12.8 КоАП РФ, пойманному пьяному водителю грозит:
- штраф в 45 000 рублей;
- лишение прав сроком до двух лет.
Если нарушение повторится, дело переквалифицируется в уголовное — и тогда не исключён реальный срок лишения свободы.
Госавтоинспекция обращается к горожанам: будьте бдительны и не оставайтесь равнодушными. Если вы заметили автомобиль, которым, вероятно, управляет нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Ваша внимательность может предотвратить трагедию.
