В Сыктывкаре инспекторы ГАИ объявили "охоту" на пьяных водителей

С 30 января по 1 февраля 2026 года на дорогах столицы региона заметно прибавится сотрудников Госавтоинспекции. Ведомство анонсировало серию масштабных профилактических мероприятий, цель которых — свести к минимуму число аварий из‑за нетрезвых водителей.

В эти дни улицы города будут патрулировать дополнительные наряды ДПС. Инспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Ключевой акцент — массовые проверки автомобилистов на состояние алкогольного опьянения.