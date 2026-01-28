"Уже броню такой тур на майские": отпуск в Малайзии, стоповер в Шардже, а еще пляжи Лангкави и Борнео

Предвкушение идеального отпуска – это почти так же сладко, как и сам отпуск. И если в ваших мечтах переплелись лазурное море, пышные джунгли и ультрасовременные мегаполисы, то новый продукт от известного туроператора – ваш билет в Малайзию на майские праздники 2026 года. Забудьте о стандартных маршрутах – вас ждет путешествие, сотканное из ярких впечатлений и контрастов.

Транзитный оазис в Шардже, пляжный релакс на райских островах и пульсирующий ритм Куала-Лумпура – все в одном туре!