Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Уже броню такой тур на майские": отпуск в Малайзии, стоповер в Шардже, а еще пляжи Лангкави и Борнео

"Уже броню такой тур на майские": отпуск в Малайзии, стоповер в Шардже, а еще пляжи Лангкави и БорнеоФото из архива "ПроГорода"

Предвкушение идеального отпуска – это почти так же сладко, как и сам отпуск. И если в ваших мечтах переплелись лазурное море, пышные джунгли и ультрасовременные мегаполисы, то новый продукт от известного туроператора – ваш билет в Малайзию на майские праздники 2026 года. Забудьте о стандартных маршрутах – вас ждет путешествие, сотканное из ярких впечатлений и контрастов.

Транзитный оазис в Шардже, пляжный релакс на райских островах и пульсирующий ритм Куала-Лумпура – все в одном туре!

Представьте себе: вы начинаете свое путешествие с комфортного стоповера в Шардже, ОАЭ, где можно окунуться в атмосферу восточной сказки. Но это лишь прелюдия к настоящему тропическому приключению, ведь дальше вас ждут белоснежные пляжи Лангкави или дикие джунгли Борнео. И, конечно, ни один тур не обходится без знакомства с Куала-Лумпуром – сердцем Малайзии, городом, где небоскребы соседствуют с древними храмами.

Комфорт и гарантии: ваш отпуск под надежной защитой

Перелеты осуществляются проверенными авиакомпаниями с гарантированными местами, поэтому вам не придется переживать о билетах или пересадках. А для тех, кто хочет максимально продлить свой отдых в Шардже, доступна удобная опция Late Check Out – возможность задержаться в отеле и насладиться последними моментами арабского гостеприимства.

Всё включено: максимум впечатлений без лишних хлопот

Каждый тур включает в себя:

  • Все перелеты: международные и внутренние, чтобы вы могли легко перемещаться между пунктами назначения.
  • Проживание в отелях на любой вкус: выбирайте отели в зависимости от своих предпочтений и бюджета.
  • Гибкое питание: от завтраков до "все включено", чтобы вы могли наслаждаться вкусной едой, не беспокоясь о мелочах.
  • Медицинская страховка с покрытием до $50 000: для вашей уверенности и спокойствия в любой ситуации.
  • Трансферы по программе: комфортные и безопасные трансферы из аэропорта в отель и обратно.
  • Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: откройте для себя главные достопримечательности столицы с опытным русскоязычным гидом.

Куала-Лумпур: город, где Восток встречается с Западом

В Куала-Лумпуре вас ждет калейдоскоп впечатлений:

  • Пещеры Бату: окунитесь в атмосферу индуизма, посетив священный храм Муругана.
  • Путраджая: восхититесь архитектурой "умного города" и полюбуйтесь знаменитой розовой мечетью.
  • Китайский квартал: погрузитесь в атмосферу азиатского колорита, попробуйте местные деликатесы и приобретите уникальные сувениры.
  • Башня Менара: насладитесь панорамными видами на город из вращающегося ресторана.
  • Ботанические сады, парки птиц, бабочек, орхидей и гибискусов: откройте для себя богатство малазийской флоры и фауны.

Выберите свой райский уголок: Лангкави или Борнео?

  • Лангкави: этот тропический остров – настоящее сокровище Малайзии. Здесь вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода и атмосфера умиротворения. Погрузитесь в мир легенд и поверий, исследуйте живописные окрестности и насладитесь безмятежным отдыхом.
  • Борнео: если вы мечтаете о приключениях в дикой природе, Борнео станет идеальным выбором. Исследуйте непроходимые джунгли, наблюдайте за орангутанами в их естественной среде обитания и занимайтесь активными видами спорта.

Примеры программ на двоих (18+):

  • Шарджа (2 ночи) + Борнео (9 ночей): от $1778
  • Шарджа (2 ночи) + Куала-Лумпур (2 ночи) + Лангкави (7 ночей): от $1920
  • Шарджа (2 ночи) + Куала-Лумпур (2 ночи) + Борнео (7 ночей): от $1901
  • Шарджа (2 ночи) + Лангкави (9 ночей): от $1828

Погрузитесь в завораживающую атмосферу многоликой Малайзии, страну, объединяющую древние традиции и современные технологии, нетронутую природу и современные мегаполисы. Подарите себе отпуск, наполненный незабываемыми впечатлениями.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+