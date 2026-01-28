"Уже броню такой тур на майские": отпуск в Малайзии, стоповер в Шардже, а еще пляжи Лангкави и Борнео
- 01:15 29 января
- Иван Скоробогатов
Предвкушение идеального отпуска – это почти так же сладко, как и сам отпуск. И если в ваших мечтах переплелись лазурное море, пышные джунгли и ультрасовременные мегаполисы, то новый продукт от известного туроператора – ваш билет в Малайзию на майские праздники 2026 года. Забудьте о стандартных маршрутах – вас ждет путешествие, сотканное из ярких впечатлений и контрастов.
Транзитный оазис в Шардже, пляжный релакс на райских островах и пульсирующий ритм Куала-Лумпура – все в одном туре!
Представьте себе: вы начинаете свое путешествие с комфортного стоповера в Шардже, ОАЭ, где можно окунуться в атмосферу восточной сказки. Но это лишь прелюдия к настоящему тропическому приключению, ведь дальше вас ждут белоснежные пляжи Лангкави или дикие джунгли Борнео. И, конечно, ни один тур не обходится без знакомства с Куала-Лумпуром – сердцем Малайзии, городом, где небоскребы соседствуют с древними храмами.
Комфорт и гарантии: ваш отпуск под надежной защитой
Перелеты осуществляются проверенными авиакомпаниями с гарантированными местами, поэтому вам не придется переживать о билетах или пересадках. А для тех, кто хочет максимально продлить свой отдых в Шардже, доступна удобная опция Late Check Out – возможность задержаться в отеле и насладиться последними моментами арабского гостеприимства.
Всё включено: максимум впечатлений без лишних хлопот
Каждый тур включает в себя:
- Все перелеты: международные и внутренние, чтобы вы могли легко перемещаться между пунктами назначения.
- Проживание в отелях на любой вкус: выбирайте отели в зависимости от своих предпочтений и бюджета.
- Гибкое питание: от завтраков до "все включено", чтобы вы могли наслаждаться вкусной едой, не беспокоясь о мелочах.
- Медицинская страховка с покрытием до $50 000: для вашей уверенности и спокойствия в любой ситуации.
- Трансферы по программе: комфортные и безопасные трансферы из аэропорта в отель и обратно.
- Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: откройте для себя главные достопримечательности столицы с опытным русскоязычным гидом.
Куала-Лумпур: город, где Восток встречается с Западом
В Куала-Лумпуре вас ждет калейдоскоп впечатлений:
- Пещеры Бату: окунитесь в атмосферу индуизма, посетив священный храм Муругана.
- Путраджая: восхититесь архитектурой "умного города" и полюбуйтесь знаменитой розовой мечетью.
- Китайский квартал: погрузитесь в атмосферу азиатского колорита, попробуйте местные деликатесы и приобретите уникальные сувениры.
- Башня Менара: насладитесь панорамными видами на город из вращающегося ресторана.
- Ботанические сады, парки птиц, бабочек, орхидей и гибискусов: откройте для себя богатство малазийской флоры и фауны.
Выберите свой райский уголок: Лангкави или Борнео?
- Лангкави: этот тропический остров – настоящее сокровище Малайзии. Здесь вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода и атмосфера умиротворения. Погрузитесь в мир легенд и поверий, исследуйте живописные окрестности и насладитесь безмятежным отдыхом.
- Борнео: если вы мечтаете о приключениях в дикой природе, Борнео станет идеальным выбором. Исследуйте непроходимые джунгли, наблюдайте за орангутанами в их естественной среде обитания и занимайтесь активными видами спорта.
Примеры программ на двоих (18+):
- Шарджа (2 ночи) + Борнео (9 ночей): от $1778
- Шарджа (2 ночи) + Куала-Лумпур (2 ночи) + Лангкави (7 ночей): от $1920
- Шарджа (2 ночи) + Куала-Лумпур (2 ночи) + Борнео (7 ночей): от $1901
- Шарджа (2 ночи) + Лангкави (9 ночей): от $1828
Погрузитесь в завораживающую атмосферу многоликой Малайзии, страну, объединяющую древние традиции и современные технологии, нетронутую природу и современные мегаполисы. Подарите себе отпуск, наполненный незабываемыми впечатлениями.
