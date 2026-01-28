В Сыктывкаре будущие мамы ознакомились с работой роддома
- 17:30 28 января
- Инесса Богатая
Клинический кардиологический диспансер провел День открытых дверей. Мероприятие организовано, чтобы помочь беременным женщинам и тем, кто только планирует пополнение в семье, получить ответы на волнующие вопросы и развеять страхи, связанные с родами.
По словам Юлии Ерёменко, заместителя главного врача, роддом специализируется на оказании медицинской помощи женщинам с сердечными заболеваниями и резус-конфликтными ситуациями. Ежегодно здесь принимают около трети всех родов в регионе, обеспечивая квалифицированной помощью жительниц различных городов и районов Республики Коми.
В ходе экскурсии будущие мамы смогли увидеть весь путь, который им предстоит пройти вместе с малышом: от приемного отделения до палаты новорожденных и отделения реанимации. Особое внимание уделено современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, обеспечивающим качественную медицинскую помощь.
При роддоме успешно функционирует "Школа материнства", разработанная акушеркой Глерой Хоснетдиновой. Занятия в школе охватывают широкий спектр тем, актуальных как для первородящих, так и для опытных мам. Группы формируются небольшие, что позволяет уделить внимание каждому участнику и детально ответить на все вопросы.
Хотя совместные посещения с папами и детьми пока не предусмотрены, роддом поддерживает партнерские роды, предоставляя возможность бесплатного присутствия отца при рождении ребенка.
Запись на следующий День открытых дверей доступна через официальную страницу роддома в сети ВКонтакте.
