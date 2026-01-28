С 2026 года в Коми пенсионеры будут получать соцдоплату автоматически
- 16:30 28 января
- Инесса Богатая
С 2026 года Отделение Социального фонда России по региону берет на себя установление и выплату к пособию до прожиточного минимума без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Более 22 тысячам неработающих пенсионеров региона уже назначена данная выплата. Сумма доплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и его общим материальным обеспечением.
Ранее эта услуга находилась в ведении органов соцзащиты, что приводило к разделению выплат и неудобствам для пенсионеров. В январе текущего года доплата была выплачена отдельно, но уже с февраля ее будут начислять вместе с пенсией, что упростит процесс получения средств.
За консультацией по вопросам начисления и получения социальной доплаты можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья.