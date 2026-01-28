С 2026 года в Коми пенсионеры будут получать соцдоплату автоматически

С 2026 года Отделение Социального фонда России по региону берет на себя установление и выплату к пособию до прожиточного минимума без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Более 22 тысячам неработающих пенсионеров региона уже назначена данная выплата. Сумма доплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и его общим материальным обеспечением.