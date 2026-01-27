Прокуратура Сыктывкара добилась обеспечения ребенка-инвалида средствами реабилитации через суд
- 18:30 27 января
- Инесса Богатая
Проверка инициирована обращением отца несовершеннолетнего. Подробности сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Установлено, что мальчик, страдающий ДЦП, нуждался в специальных аппаратах для голеностопных и коленных суставов, а также в сложной ортопедической обуви, что предусмотрено его индивидуальной программой реабилитации.
Несмотря на то, что ребенок поставлен на учет в региональном отделении СФР, необходимые средства реабилитации не предоставляли с апреля прошлого года.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Социальный фонд обеспечить мальчика необходимым оборудованием. Закон поддержал требования прокуратуры, обязав фонд предоставить средства реабилитации, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.
Прокуратура Сыктывкара взяла на контроль исполнение судебного решения.
