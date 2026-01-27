83-летняя сыктывкарка лишилась 70 тысяч рублей, поверив лже-подруге из сети

В полицию обратилась пожилая горожанка, рассказавшая о хитроумной схеме обмана. Злоумышленница, назвавшаяся старой знакомой Викторией, вошла в доверие к пенсионерке во время продолжительной беседы в мессенджере.

В ходе общения злоумышленница узнала о размере пенсии и накоплениях потерпевшей. Под предлогом оказания помощи аферистка убедила пожилую женщину перевести ей крупную сумму денег.