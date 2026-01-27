83-летняя сыктывкарка лишилась 70 тысяч рублей, поверив лже-подруге из сети
- 14:30 27 января
- Инесса Богатая
В полицию обратилась пожилая горожанка, рассказавшая о хитроумной схеме обмана. Злоумышленница, назвавшаяся старой знакомой Викторией, вошла в доверие к пенсионерке во время продолжительной беседы в мессенджере.
В ходе общения злоумышленница узнала о размере пенсии и накоплениях потерпевшей. Под предлогом оказания помощи аферистка убедила пожилую женщину перевести ей крупную сумму денег.
Обман вскрылся благодаря бдительности дочери пенсионерки, обратившей внимание на подозрительные сообщения о списании средств. Обеспокоенная женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция Коми призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам, представляющимся старыми знакомыми.
МВД рекомендует перезванивать по проверенным номерам, чтобы убедиться в личности собеседника, а также ни в коем случае не сообщать личные финансовые данные посторонним. Перед совершением любых денежных переводов по просьбе неизвестных следует посоветоваться с родственниками или напрямую обратиться в банк.
Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарка выплатит штраф за одиночный пикет.