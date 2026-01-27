Сыктывкарка выплатит штраф за одиночный пикет

Фемида признала ее виновной в нарушении правил проведения публичных акций. Об этом сообщает сыктывкарский городской суд.

Как выяснилось в ходе разбирательства, инцидент произошел 26 октября прошлого года. Гражданка вышла с одиночным пикетом на Стефановскую площадь, в зону, прилегающую к зданию Арбитражного суда Коми. Однако согласно решению городских властей, принятому еще в 2008 году, проведение митингов и пикетов в этом месте запрещено.