Сыктывкарка выплатит штраф за одиночный пикет
- 14:30 27 января
- Инесса Богатая
Фемида признала ее виновной в нарушении правил проведения публичных акций. Об этом сообщает сыктывкарский городской суд.
Как выяснилось в ходе разбирательства, инцидент произошел 26 октября прошлого года. Гражданка вышла с одиночным пикетом на Стефановскую площадь, в зону, прилегающую к зданию Арбитражного суда Коми. Однако согласно решению городских властей, принятому еще в 2008 году, проведение митингов и пикетов в этом месте запрещено.
Действия женщины квалифицированы как нарушение ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о назначении штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Данное судебное постановление уже вступило в силу.
