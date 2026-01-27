Логотип новостного портала Прогород
Жительница Сыктывкара лишилась почти 30 тысяч рублей из-за беспечности сына

Жительница Сыктывкара лишилась почти 30 тысяч рублей из-за беспечности сынаФото "Про Город"

В полицию обратилась горожанка, ставшая жертвой киберпреступников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми, причиной инцидента стали действия ее малолетнего ребенка.

Согласно заявлению потерпевшей, ее пятилетний сын, увлекшись игрой на смартфоне, кликнул на рекламный баннер, предлагавший скачать другую онлайн-игру. В результате на телефон установился файл, предоставляющий удаленный доступ к устройству.

Воспользовавшись полученным контролем, злоумышленники оперативно зарегистрировали женщину в системе электронных платежей и похитили деньги с нескольких банковских карт, привязанных к номеру телефона.

Заметив несанкционированные транзакции, владелица карт немедленно заблокировала счета и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с банковского счета.

В МВД по Республике Коми настоятельно рекомендуют родителям регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о безопасном использовании интернета. Также рекомендуется использовать функцию родительского контроля на телефонах, чтобы предотвратить несанкционированную установку приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре вынесен приговор водителю, по вине которого погиб мотоциклист.

