Жительница Сыктывкара лишилась почти 30 тысяч рублей из-за беспечности сына
- 12:45 27 января
- Инесса Богатая
В полицию обратилась горожанка, ставшая жертвой киберпреступников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми, причиной инцидента стали действия ее малолетнего ребенка.
Согласно заявлению потерпевшей, ее пятилетний сын, увлекшись игрой на смартфоне, кликнул на рекламный баннер, предлагавший скачать другую онлайн-игру. В результате на телефон установился файл, предоставляющий удаленный доступ к устройству.
Воспользовавшись полученным контролем, злоумышленники оперативно зарегистрировали женщину в системе электронных платежей и похитили деньги с нескольких банковских карт, привязанных к номеру телефона.
Заметив несанкционированные транзакции, владелица карт немедленно заблокировала счета и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с банковского счета.
В МВД по Республике Коми настоятельно рекомендуют родителям регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о безопасном использовании интернета. Также рекомендуется использовать функцию родительского контроля на телефонах, чтобы предотвратить несанкционированную установку приложений.
