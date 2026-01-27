В Сыктывкаре вынесен приговор водителю, по вине которого погиб мотоциклист
- 11:45 27 января
- Инесса Богатая
Городской суд вынес вердикт 51-летнему местному жителю, признав его виновным в автокатастрофе. Подсудимый признан виновным в несоблюдении ПДД, что привело к гибели человека. Обвинение в суде поддерживалось прокуратурой Республики Коми.
Трагедия произошла в августе 2025 года. Установлено, что водитель LADA VESTA, двигаясь по Октябрьскому проспекту, при повороте налево к АЗС "Доручасток", не предоставил приоритет мотоциклу YAMAHA, который двигался во встречном направлении на высокой скорости. Столкновение стало фатальным для мотоциклиста – он скончался на месте происшествия.
Примечательно, что виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД незадолго до инцидента.
Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства, а также лишил его водительских прав на 2, 5 года.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 3,1 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу. Расследованием обстоятельств дела занималось следственное управление МВД по Республике Коми.
