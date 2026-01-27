В Сыктывкаре вынесен приговор водителю, по вине которого погиб мотоциклист

Городской суд вынес вердикт 51-летнему местному жителю, признав его виновным в автокатастрофе. Подсудимый признан виновным в несоблюдении ПДД, что привело к гибели человека. Обвинение в суде поддерживалось прокуратурой Республики Коми.

Трагедия произошла в августе 2025 года. Установлено, что водитель LADA VESTA, двигаясь по Октябрьскому проспекту, при повороте налево к АЗС "Доручасток", не предоставил приоритет мотоциклу YAMAHA, который двигался во встречном направлении на высокой скорости. Столкновение стало фатальным для мотоциклиста – он скончался на месте происшествия.