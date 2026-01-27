В Сыктывкаре неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся

В столице Коми 26 января около 7:30 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Неустановленный автомобиль, управляемый неизвестным водителем, двигался по улице Лыткина в сторону улицы Тентюковской, следуя со стороны улицы Петрозаводской. Напротив дома под номером 101 по улице Тентюковской машина выехала на встречную полосу и совершила наезд на женщину, пересекавшую дорогу справа налево относительно движения транспортного средства. После столкновения водитель предпочел покинуть место происшествия.