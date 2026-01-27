В Сыктывкаре неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся
- 09:55 27 января
- Инесса Богатая
В столице Коми 26 января около 7:30 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.
Неустановленный автомобиль, управляемый неизвестным водителем, двигался по улице Лыткина в сторону улицы Тентюковской, следуя со стороны улицы Петрозаводской. Напротив дома под номером 101 по улице Тентюковской машина выехала на встречную полосу и совершила наезд на женщину, пересекавшую дорогу справа налево относительно движения транспортного средства. После столкновения водитель предпочел покинуть место происшествия.
В результате ДТП пострадала женщина, родившаяся в 1953 году. Медицинское обследование выявило у нее ушиб правого колена. Госпитализация пострадавшей не потребовалась, и она обратилась за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время.
В настоящий момент правоохранительные органы ведут активные поиски водителя, скрывшегося с места преступления, и его транспортного средства.
