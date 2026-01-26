Сыктывкарец купил за пять тысяч рублей свидетельство о временной регистрации

По данным полицейских, житель Республики Коми, родившийся в 1972 году, предъявил в миграционный отдел свидетельство о регистрации, имеющее признаки фальсификации.

По информации пресс-службы МВД по региону, следственным отделом инициировано уголовное производство за фиктивных бумаг.

Задержанный признался, что купил поддельный документ в сети Интернет за пять тысяч рублей.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в приобретении поддельного свидетельства ему помогала его дочь, 26 лет. В отношении дочери также возбуждено уголовное дело.

Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде заключения под стражу на срок до одного года.

