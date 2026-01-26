Более 40% сыктывкарцев сталкивались с абьюзом со стороны начальства

При этом женщины чаще отмечали случаи психологического давления как со стороны руководства, так и со стороны коллектива.

Наиболее уязвимой возрастной группой оказались горожане в возрасте 35-45 лет: 49% из них сталкивались со злоупотреблением властью со стороны начальства, а 35% – с абьюзом коллег. Эксперты связывают это с большей активностью данной возрастной группы на рынке труда и, как следствие, с более частыми негативными ситуациями в рабочих взаимоотношениях. Также о нездоровом отношении со стороны руководства чаще сообщали респонденты с высшим образованием, а от неподобающего поведения коллег больше страдали сотрудники со средним специальным образованием.

Среди основных проявлений абьюза со стороны начальства наиболее часто назывались различные формы психологического давления и самодурства (по 28%). При этом каждый четвертый сталкивался с прямыми нарушениями трудового законодательства, такими как принуждение к переработкам и задержки зарплаты. Самым распространенным негативным проявлением со стороны коллег оказались необоснованные придирки (36%), а также общая токсичность атмосферы в коллективе (28%).

Большинство опрошенных (62%) считают, что при первых признаках абьюза со стороны руководства следует увольняться. В ситуации давления со стороны коллег сторонников немедленного ухода меньше – 46%.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарец ответит за расправу газовым ключом над обидчиком подруги.