Сыктывкарец ответит за расправу газовым ключом над обидчиком подруги

Сыктывкарец ответит за расправу газовым ключом над обидчиком подругиФото "Про Город"

Уголовное дело утверждено заместителем прокурора города и передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в июле прошлого года. Мужчина, услышав от своей сожительницы о нанесенной ей травме – ударе костылем по голове, решил самостоятельно восстановить справедливость. Вооружившись металлическим газовым ключом, он отправился на поиски обидчика.

Встретившись с предполагаемым виновником, сыктывкарец, как утверждает следствие, сначала атаковал его бутылкой, а затем нанес несколько ударов газовым ключом по голове и конечностям. В результате агрессии потерпевший получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину в содеянном и принес извинения пострадавшему. Теперь судьбу мужчины решит суд. Ему грозит наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Куломском районе двое мужчин осуждены за взлом квартиры ради пьянки.

