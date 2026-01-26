Сыктывкарец ответит за расправу газовым ключом над обидчиком подруги

Уголовное дело утверждено заместителем прокурора города и передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в июле прошлого года. Мужчина, услышав от своей сожительницы о нанесенной ей травме – ударе костылем по голове, решил самостоятельно восстановить справедливость. Вооружившись металлическим газовым ключом, он отправился на поиски обидчика.