Власти Сыктывкара потратят на отлов безнадзорных собак более двух миллионов рублей
- 20:30 25 января
- Анастасия Амелькина
Администрация столицы Коми объявила аукцион на поиск подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Начальная стоимость контракта, размещенного на портале госзакупок, составляет 2,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, когда и станут известны итоги.
Подрядчику предстоит оказывать широкий спектр услуг: от отлова и транспортировки бездомных животных до их содержания, оказания ветеринарной помощи, стерилизации, чипирования и маркировки. Контракт также включает в себя эвтаназию и захоронение в случаях, предусмотренных законодательством, услуги по кастрации, а также подбору и утилизации трупов животных. Об этом пишет БНК.
В документации подчеркивается, что умерщвление собак, содержащихся в приютах, допускается только в исключительных случаях, когда животное испытывает непереносимые страдания из-за тяжелого неизлечимого заболевания или травмы, несовместимой с жизнью. Решение об эвтаназии принимает ветеринар, используя гуманные методы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть.
Срок действия контракта – с момента заключения и до 20 декабря 2026 года. Исключением станет Эжвинский район Сыктывкара, в котором эти услуги оказываются в рамках других контрактов.
К предыдущим новостям: за сутки в Коми произошло два пожара.