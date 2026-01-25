Логотип новостного портала Прогород
Власти Сыктывкара потратят на отлов безнадзорных собак более двух миллионов рублей

Власти Сыктывкара потратят на отлов безнадзорных собак более двух миллионов рублейФото из архива Pro Города

Администрация столицы Коми объявила аукцион на поиск подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Начальная стоимость контракта, размещенного на портале госзакупок, составляет 2,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, когда и станут известны итоги.

Подрядчику предстоит оказывать широкий спектр услуг: от отлова и транспортировки бездомных животных до их содержания, оказания ветеринарной помощи, стерилизации, чипирования и маркировки. Контракт также включает в себя эвтаназию и захоронение в случаях, предусмотренных законодательством, услуги по кастрации, а также подбору и утилизации трупов животных. Об этом пишет БНК.

В документации подчеркивается, что умерщвление собак, содержащихся в приютах, допускается только в исключительных случаях, когда животное испытывает непереносимые страдания из-за тяжелого неизлечимого заболевания или травмы, несовместимой с жизнью. Решение об эвтаназии принимает ветеринар, используя гуманные методы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть.

Срок действия контракта – с момента заключения и до 20 декабря 2026 года. Исключением станет Эжвинский район Сыктывкара, в котором эти услуги оказываются в рамках других контрактов.

К предыдущим новостям: за сутки в Коми произошло два пожара.

