Власти Сыктывкара потратят на отлов безнадзорных собак более двух миллионов рублей

Администрация столицы Коми объявила аукцион на поиск подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Начальная стоимость контракта, размещенного на портале госзакупок, составляет 2,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, когда и станут известны итоги.

Подрядчику предстоит оказывать широкий спектр услуг: от отлова и транспортировки бездомных животных до их содержания, оказания ветеринарной помощи, стерилизации, чипирования и маркировки. Контракт также включает в себя эвтаназию и захоронение в случаях, предусмотренных законодательством, услуги по кастрации, а также подбору и утилизации трупов животных. Об этом пишет БНК.