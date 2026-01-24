В Коми скончалась вторая пострадавшая в учебном центре МВД
- 13:51 24 января
- Анастасия Амелькина
Трагические последствия инцидента в центре профподготовки МВД в Коми продолжают расти. 23 января стало известно о смерти второй пострадавшей, которая находилась в Эжвинской горбольнице.
Женщина более недели провела в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет БНК.
В Минздраве Коми сообщили, что остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь в различных клиниках. Двое с легкими травмами проходят реабилитацию в Медсанчасти МВД региона.
Шестеро пострадавших находятся на лечении в Москве. Один мужчина, находящийся в реанимации Центра имени Вишневского, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России, один из них — в реанимации, четверо — в пульмонологическом отделении. Еще один пострадавший был перевезен в специализированную клинику в Приволжском исследовательском медицинском университете.