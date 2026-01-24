В Коми скончалась вторая пострадавшая в учебном центре МВД

Трагические последствия инцидента в центре профподготовки МВД в Коми продолжают расти. 23 января стало известно о смерти второй пострадавшей, которая находилась в Эжвинской горбольнице.

Женщина более недели провела в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет БНК.