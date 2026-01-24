Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Научила всех подруг готовить такую вкуснятину — шведские блины: гости закатывали от восторга

Научила всех подруг готовить такую вкуснятину — шведские блины: гости закатывали от восторгаФото из архива "Про Города"

Жаждете впечатлить близких десертом, не тратя часы на кухне? Тогда шведский блин-пирог – ваш секретный козырь. Всего 15 минут, минимальный набор продуктов – и вот на столе красуется лакомство с нежной текстурой и восхитительным вкусом. Это идеальный спутник для душевных посиделок с друзьями или теплого семейного чаепития. Представьте себе: аромат свежеиспеченных блинов, сочные ягоды и счастливые лица вокруг – все это благодаря одному простому рецепту.

В чем магия этого блюда? Во-первых, в его гениальной простоте. Вам не нужно быть шеф-поваром с Michelin, чтобы его приготовить. Во-вторых, его текстура – это само воплощение нежности и воздушности. И, конечно же, вы можете легко преобразить его, экспериментируя с начинками на свой вкус. Это как холст, на котором вы можете нарисовать кулинарный шедевр.

Список ингредиентов:

Для основы:

  • 5 крупных яиц (от счастливых курочек)
  • Щепотка морской соли (для баланса вкуса)
  • 400 мл свежего молока (чем жирнее, тем нежнее)
  • 180 г пшеничной муки высшего сорта (для воздушной текстуры)
  • 20 г сливочного масла (лучше топленого, для аромата)

Для начинки (выбор за вами, пробуйте оба варианта!):

Вариант 1: Сливочно-ягодное облако

  • 200 мл сливок 33% (для пышной и стойкой пены)
  • 100 г творожного сыра (например, Philadelphia, для сливочной нотки)
  • 60 г сахарной пудры (для нежного сладкого вкуса)
  • 200 г свежих ягод (микс из вишни, малины, клубники – как радуга на тарелке)

Вариант 2: Творожная нежность с лесными акцентами

  • 250 г свежего творога (протрите через сито для шелковистой структуры)
  • 50 г сметаны (домашняя или покупная, главное – густая)
  • 50 г сахара (регулируйте по вкусу)
  • 200 г ягод (черника, брусника, ежевика – вкус леса в каждом кусочке)

Приступаем к волшебству на кухне:

  1. Готовим основу: В просторной миске слегка взбейте яйца с щепоткой соли. Аккуратно влейте молоко, помешивая венчиком, чтобы не образовались коварные комочки. Это как замешивать краски для будущей картины.
  2. Мучная симфония: Просейте муку через сито (это придаст тесту легкость) и постепенно введите в жидкую массу, тщательно перемешивая, чтобы не осталось ни единого комочка.
  3. Сливочное прикосновение: Растопите сливочное масло на самом медленном огне (или в микроволновке), дайте ему немного остыть и влейте в тесто. Перемешайте до однородности. Масло придаст блинам нежный вкус и золотистый оттенок.
  4. Жарим блинное солнце: Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Смажьте ее капелькой растительного масла (только в первый раз!). Налейте половником тесто на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте 2-3 минуты до золотистого румянца с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте еще 1-2 минуты с другой. Ваши блины должны быть похожи на маленькие солнышки.
  5. Повторяем танго: Повторяйте процесс жарки, пока не закончится тесто. Готовые блины складывайте аккуратной стопкой на тарелку.

Начинка – кульминация вкуса:

Вариант 1: Сливочная фантазия

В глубокой миске взбейте сливки с творожным сыром и сахарной пудрой до образования пышной, устойчивой массы. Аккуратно вмешайте свежие ягоды, стараясь их не раздавить.

Вариант 2: Творожная идиллия

В отдельной миске смешайте творог, сметану и сахар. Тщательно перемешайте до однородной, кремообразной консистенции. Добавьте свежие ягоды по вкусу.

Подача – момент наслаждения:

Возьмите блинчик, щедро смажьте его выбранной начинкой и сверните его в аккуратную трубочку или элегантный конверт. Подавайте шведский блин-пирог с чашечкой ароматного чая, бодрящего кофе или стаканом холодного молока.

Почему этот рецепт станет вашим любимчиком?

  • Время – деньги: Приготовление занимает всего 15 минут – идеально для занятых хозяек.
  • Все под рукой: Ингредиенты легко найти в любом магазине, так что не придется бегать по всему городу.
  • Вкус – волшебство: Блин-пирог обладает нежнейшей текстурой и восхитительным вкусом, который понравится всем.
  • Простор для творчества: Вы можете экспериментировать с разными начинками, чтобы создать свой уникальный шедевр.

Этот шведский блин-пирог – это не просто десерт, это маленький праздник, который вы можете устроить в любой момент. Так что не бойтесь экспериментировать, получайте удовольствие от процесса и радуйте своих близких вкусными шедеврами. Готовьте с вдохновением, и у вас все получится.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+