Сыктывкарцы могут записать своих детей в уникальный детсад

Общественники сегодня проверили качество питания юных сыктывкарцев в дошкольных учреждениях образования. Где на этот раз побывали члены Общественной палаты Коми - выяснила корреспондент «Про Города».

Сегодня представители рабочей группы ОП Коми по физкультуре и спорту во главе с ее председателем Андреем Юркиным посетили 47-ой детский сад общеобразовательного вида. Он расположен за Торгово-промышленной палатой по улице Интернациональная. В этом году учреждению исполняется 66 лет. На сегодня там порядка 120 юных воспитанников от полутора до семи лет.

Андрей Юркин рассказал директору о том, что возглавляемая им рабочая группа на протяжении последних нескольких лет регулярно проверяет качество питания сыктывкарцев в детских садах и школах.

Выбор данного дошкольного учреждения обусловлен его особенным статусом: это единственный на территории нашего региона детский сад, который напрямую подчиняется министерству образования и науки РФ.

В отличие от других дошкольных заведений столицы Коми здесь коллектив сам закупает необходимые продукты. Все блюда готовятся на кухне детского сада.

«У нас пятиразовая система питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин», - пояснила гостям директор Анна Шкуратова.

Утром кормят малышей, как правило, кашей. На второй завтрак дают фрукты. В обед на столах горячее первое и второе блюда: в основном, суп и гарнир с мясом либо рыбой. На полдник - выпечка. Ужин тоже сытный.