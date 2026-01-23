Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарцы могут записать своих детей в уникальный детсад

Сыктывкарцы могут записать своих детей в уникальный детсад Фото автора

Общественники сегодня проверили качество питания юных сыктывкарцев в дошкольных учреждениях образования. Где на этот раз побывали члены Общественной палаты Коми - выяснила корреспондент «Про Города».

Сегодня представители рабочей группы ОП Коми по физкультуре и спорту во главе с ее председателем Андреем Юркиным посетили 47-ой детский сад общеобразовательного вида. Он расположен за Торгово-промышленной палатой по улице Интернациональная. В этом году учреждению исполняется 66 лет. На сегодня там порядка 120 юных воспитанников от полутора до семи лет.

Андрей Юркин рассказал директору о том, что возглавляемая им рабочая группа на протяжении последних нескольких лет регулярно проверяет качество питания сыктывкарцев в детских садах и школах.

Выбор данного дошкольного учреждения обусловлен его особенным статусом: это единственный на территории нашего региона детский сад, который напрямую подчиняется министерству образования и науки РФ.

В отличие от других дошкольных заведений столицы Коми здесь коллектив сам закупает необходимые продукты. Все блюда готовятся на кухне детского сада.

«У нас пятиразовая система питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин», - пояснила гостям директор Анна Шкуратова.

Утром кормят малышей, как правило, кашей. На второй завтрак дают фрукты. В обед на столах горячее первое и второе блюда: в основном, суп и гарнир с мясом либо рыбой. На полдник - выпечка. Ужин тоже сытный.

«Роспотребнадзор, диктующий правила приготовления пищи для подрастающего поколения россиян, некоторое время назад запретил кормить воспитанников детских садов сосисками и сардельками. Выведены из меню и заводские конфеты. И это правильно! - рассказала по итогам рейда «Про Городу» член рабочей группы палаты Дарья Шучалина. - На наш вопрос - что предпочитают сами здешние воспитанники, выяснилось: каши они жалуют, как и сладкую выпечку. А вот рыбу едят неохотно. Зато с удовольствием - котлеты. Правда, с ними предпочитают пюре или макароны. Тушенную же капусту не очень вдохновенно едят. Что касается напитков: дети любят все - и чай с лимоном, и компот, и какао».

По словам собеседницы издания, вкусовые предпочтения детей - это всегда следствие их питания дома. Что готовят родители - к тому дети и привыкают. И, к сожалению, нынешнее поколение мам и пап далеко не всегда стремится к полезной пище, предпочитая натуральным продуктам переработанные (быстрого приготовления). Отсюда - ранние проблемы с состоянием организма, ослабленный иммунитет и такие диагнозы, как аллергия.

Повара в этом детсаду учитывают особенности здоровья ребят: для маленьких аллергиков меню корректируется.

«Продукты приобретают в основном у местных производителей - это молочный завод, Сыктывкархлеб, совхоз Пригородный. Плюс местные поставщики овощей и зелени. Это нас радует: поддержка сыктывкарских представителей АПК на пользу экономике города и региона», - рассказала нашему изданию общественница.

Она и Андрей Юркин осмотрели также условия хранения продуктов и остались довольны: всё лежит на своих местах, вся продукция свежая, промаркированная и аккуратно расставленная с учётом норм товарного соседства.

 

На самой кухне тоже идеальная чистота и порядок. Посуда дорогая - из нержавеющей стали (безвредная для здоровья). Вместо устаревших духовых шкафов, которые еще можно встретить в некоторых детсадах, тут - современный пароконвектомат (в нем мясные и рыбные блюда приготавливаются, сохраняя свои полезные свойства).

Сами повара, по признанию директора, на вес золота - готовят профессионально, вкусно и с доброй энергией, потому что очень любят детей.

Оба общественника продегустировали и положительно оценили блюда, приготовленные на сегодняшний обед: овощной суп, рис с котлетой из говядины и компот из сухофруктов.

«У этого детсада сейчас есть возможность дополнительно принять два десятка юных сыктывкарцев, - сообщила общественница со ссылкой на директора. - В этой связи предлагаю читателям «Про Города» из числа родителей записать своих детей сюда. В этом садике созданы прекрасные условия, чтобы дети не только обучались и развивались, но при этом еще и сохраняли здоровье за счёт вкусной и правильной пищи».

Автор: Галина СЕРГЕЕВА  

